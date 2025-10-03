onedio
MasterChef'teki Gizli Telefon Olayından RTÜK'ün Yeni Cezalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef'teki Gizli Telefon Olayından RTÜK'ün Yeni Cezalarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.10.2025 - 22:29

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

3 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

NOW için Medyapım imzasıyla hazırlanan iddialı yapım “Yeraltı” dizisinde hareketli gelişmeler yaşanıyor.

NOW ekranlarında yayınlanacak olan 'Yeraltı' dizisinin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Deniz Can Aktaş'ın başrolde yer aldığı dizinin kadın başrolünün hangi isim olacağı merak ediliyordu. Birsen Altuntaş, Yeraltı dizisinin kadın başrolünü duyurdu.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin afişi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

TRT 1'in merakla beklenen dizisi Taşacak Bu Deniz'in afişi geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Fanlar, afişi epey yetersiz bulunca fanlar kolları sıvadı ve yapay zeka gibi etmenlerden destek alarak alternatif afişler tasarladı. Ortaya çıkan afişler ise takdir topladı.

Detaylar:

Klinik psikolog ve sosyal medya fenomeni Esra Ezmeci hem metresini hem de karısını sevdiğini söyleyen bir takipçisinin sorusunu yanıtladı.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin sorusuna yanıt verdi. Fakat bu defa takipçisinin sorunu başta Esra Ezmeci olmak üzere herkesi delirtti. Hem metresini hem karısını sevip istediğini belirten kişiye Ezmeci, 'Bu normal değil, bencillik' yanıtını verdi.

Detaylar:

RTÜK, çok sayıda kanala farklı gerekçelerle yaptırım uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon kanallarına yönelik kararlarıyla bir kez daha gündeme geldi. Tartışma yaratan yaptırımlar kapsamında birçok yayın kuruluşuna ceza verildi. CHP kontenjanıyla RTÜK üyeliğine seçilen Tuncay Keser’in aktardığına göre, TELE1’e iki ayrı yaptırım uygulanırken; SZC TV, Halk TV, Meltem TV ve Sun RTV de birer ceza ile karşı karşıya kaldı.

Detaylar:

MasterChef Türkiye yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geliyor.

MasterChef Türkiye'nin son bölümüne gizli telefon olayı damga vurdu. Yarışmacıların sosyal medyadan etkilenmemeleri için yarışma boyunca telefon kullanmaları yasak. Öte yandan MasterChef yarışmacıları için hazırlanan evlerde kalıyorlar. Somer Şef, yarışmacılardan birinin gizli cep telefonunun bulunduğunu açıkladı.

Detaylar:

Yeni sezon için Show TV’de başlayan Veliaht dizisi tam gaz devam ediyor.

Henüz ilk bölümleri yayınlanmış olsa da izleyiciler hem oyuncu kadrosu nedeniyle hem de hikaye nedeniyle diziye epey ilgi gösterdi. Dizinin başrollerini Serra Arıtürk ve Akın Akınözü paylaşıyor. Şimdiyse bir Instagram hesabı Serra Arıtürk’ün hayat verdiği Reyhan karakteri için sete yardıma gittiklerini paylaştı. Sebebiyse Reyhan karakterinin pastacı olması ve Serra Arıtürk’ün bir uzmandan işi öğrenmesi gerektiğiydi.

Detaylar:

Bir daha Ezel gibisi gelmedi desek yeridir.

TikTok’ta yeni bir akım başladı. Dizileri konu alan akımda meşhur karakterlerin günümüzde olsalardı en çok neyi sevecekleri sıralanıyor. Birkaç popüler dizinin karakterlerini geçtiğimiz içeriklerimizde sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse sıra Ezel dizisine geldi!

Detaylar:

Ethem Özışık, 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Senarist Ödülü kazanarak kendini bir kez daha kanıtlamıştı.

Ekranlarda adını sık duyduğumuz kalemlerden Ethem Özışık, hikayeleriyle son yılların popüler dizilerine yön veren isimlerden. Kendisini özellikle Poyraz Karayel dizisindeki başarısıyla hafızalara kazımıştık. Şimdiyse Eşref Rüya’nın senaryosunu yazıyor. Ünlü senarist Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Detaylar:

