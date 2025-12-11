MasterChef Şiddet İddiasından Kuruluş Orhan’ın Bomba Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

ABİ dizisinin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler, diziden ayrılmış ve yerine Cem Karcı gelmişti. Bu haber henüz soğumamışken dizinin senarist ve görüntü yönetmeni de ayrılıklarını duyurdu. ABİ dizisindeki krizin sebebi kafa karıştırırken ilk açıklama Mehmet Üstündağ'dan geldi. ABİ dizisindeki ayrılıkların sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğu iddia edildi. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, ABİ dizisindeki yönetmen değişikliğinin sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu iddia etti. Üstündağ'ın iddialarına göre Kenan İmirzalıoğlu, Taylan Biraderler'in çektiği bölümü beğenmedi ve diziye yönetmen olarak Cem Karcı getirildi.