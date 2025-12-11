onedio
MasterChef Şiddet İddiasından Kuruluş Orhan’ın Bomba Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
11.12.2025 - 22:38

Bir günü daha noktalıyoruz. Gün içerisinde televizyon dünyasında yaşanan gelişmeleri takip edemeyenler için önemli başlıkları derledik. Diziler, programlar, oyuncular her gün olduğu gibi bugün de sosyal medyada üst sıralarda yer aldı. Ama konular neydi? Gelin 11 Aralık Perşembe televizyon dünyasında neler yaşanmış birlikte bakalım!

Atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin kadın başrolü bugün belli olmuş ve rolü Nilsu Berfin Aktaş kapmıştı.

Yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan, Liliyar dizisinde başrol olacak. Yeni yılda yayınlanacak dizide Nilsu Berfin Aktaş'ın partneri de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ali karakterine hayat verecek isim Burak Tozkoparan oldu.

Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti’nde kadroya veda etti.

Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay karakterinin Nilay’ın yakın akrabası olarak hikayede yer almıştı. Artık Kızılcık Şerbeti’nde olmayacak. Zülkar’ın ayrılığının yanı sıra diziye geri dönecek karakterler de olacağı açıklanmıştı. Bakalım hikaye nasıl şekillenecek?

Süreç Film imzalı Kanal D dizisi Haysiyet yeni sezona ertelendi.

Haysiyet dizisi henüz hazırlık aşamasındaydı. Oyuncular seçilmemiş, görüşülen isimler olmuştu. Başrol için Berker Güven’in düşünüldüğü iddialar arasında yer almıştı. 2026’nın ilk aylarında yayınlanması planlanan dizi yeni sezona yani yeni yılın eylül ayına ertelendi. Berker Güven proje için henüz imza atmamıştı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre erteleme kararı, artan maliyetler ve hazırlık sürecine daha geniş zaman ayırabilmek adına alındı. Dizinin senaryosu Mustafa Becit’e aitti. Yeni dönemin Yaprak Dökümü olacağı söyleniyordu. Şimdilik çalışmalar durduruldu, yeni bir karar alınmazsa yeni yılın eylül ayında dizi yeniden gündeme gelecek.

Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Baran, Kral Kaybederse ile birlikte macerasına veda etti.

Kral Kaybederse'nin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin final yapmasının ardından kitabı ve Kenan Baran karakteriyle ilgili konuştu.

Kenan Baran'ın narsist bir karakter olduğundan bahseden Gülseren Budayıcıoğlu, 20 yıla yakın bir süre Kenan karakterinin tedaviye geldiğini dile getirdi. Kitapta yazdıklarını birebir Kenan Baran'dan dinlediğini açıkladı. Kenan'ı anlatan iki kelimenin narsist ve kırılgan olduğunu dile getiren Budayıcıoğlu, Kenan'ın bu savaşı kaybettiğini belirtti. Kitabı yazmaya başladığında başarısız olduğunu ve Kenan'ı iyileştiremediğini düşünen Gülseren Budayıcıoğlu, daha sonra Kenan'ın huzurevinde mutluluğu yakaladığını öğrendiğini ve emeklerinin boşa gitmediğini burada anladığını açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra televizyona geri döndüğü ABİ dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

ABİ dizisinin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler, diziden ayrılmış ve yerine Cem Karcı gelmişti. Bu haber henüz soğumamışken dizinin senarist ve görüntü yönetmeni de ayrılıklarını duyurdu. ABİ dizisindeki krizin sebebi kafa karıştırırken ilk açıklama Mehmet Üstündağ'dan geldi. ABİ dizisindeki ayrılıkların sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğu iddia edildi. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, ABİ dizisindeki yönetmen değişikliğinin sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu iddia etti. Üstündağ'ın iddialarına göre Kenan İmirzalıoğlu, Taylan Biraderler'in çektiği bölümü beğenmedi ve diziye yönetmen olarak Cem Karcı getirildi.

Adını MasterChef'le duyuran Barbaros Yoloğlu, 2023 yılında Şule İdil Aydın'la dünyaevine girmişti. Boşandığını açıklayan Barbaros'a eşi, psikolojik ve ekonomik şiddet iddialarında bulundu.

Şule İdil Aydın, Barbaros tarafından açılan boşanma davası bulunmadığını açıkladı. Aydın ayrıca, İstanbul'da açtığı iş yeri için kendi üzerine birçok kredi çekildiğini iddia etti. Yaklaşık bir yıldır psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğü iddiasıyla Barbaros'a boşanma davası açtığını duyurdu.

Atv’nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan'a bomba oyuncu transferi yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, Kuruluş Orhan'ın başrolü oldu. Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu'yla partner olacak. Daha önce Aşk 101 dizisinde beraber rol alan Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz, yıllar sonra yine partner oluyor. Alina Boz, Kuruluş Orhan dizisine Orhan Bey'in eşi Asporça Hatun karakteriyle dahil olacak. Alina Boz, sezon başında Mert Yazıcıoğlu'nun partneri olması için teklif almış fakat reddetmişti.

