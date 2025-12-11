MasterChef Şiddet İddiasından Kuruluş Orhan’ın Bomba Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bir günü daha noktalıyoruz. Gün içerisinde televizyon dünyasında yaşanan gelişmeleri takip edemeyenler için önemli başlıkları derledik. Diziler, programlar, oyuncular her gün olduğu gibi bugün de sosyal medyada üst sıralarda yer aldı. Ama konular neydi? Gelin 11 Aralık Perşembe televizyon dünyasında neler yaşanmış birlikte bakalım!
Atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin kadın başrolü bugün belli olmuş ve rolü Nilsu Berfin Aktaş kapmıştı.
Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili Kızılcık Şerbeti’nde kadroya veda etti.
Süreç Film imzalı Kanal D dizisi Haysiyet yeni sezona ertelendi.
Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Baran, Kral Kaybederse ile birlikte macerasına veda etti.
Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra televizyona geri döndüğü ABİ dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Adını MasterChef'le duyuran Barbaros Yoloğlu, 2023 yılında Şule İdil Aydın'la dünyaevine girmişti. Boşandığını açıklayan Barbaros'a eşi, psikolojik ve ekonomik şiddet iddialarında bulundu.
Atv’nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan'a bomba oyuncu transferi yapıldı.
