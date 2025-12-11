İptal Kararları Art Arda Gelirken Atv'nin Yeni Dizisinde Kadın Başrolün Ardından Erkek Başrol de Belli Oldu
Televizyon dünyasında yeni sezonda ekrana gelecek pek çok dizi, maliyetler sebebiyle iptal kararları almaya başladı. Dört dizinin iptal kararı almasının ardından ise Atv'de yayınlanması planlanan ve henüz adı netleşmeyen diziyle ilgili gelişme yaşandı. Kod adı Liliyar olarak anılan dizinin başrolünün Nilsu Berfin Aktaş olduğu açıklandı. Hemen ardından, dizinin erkek başrolü de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin kadın başrolü bugün belli olmuş ve rolü Nilsu Berfin Aktaş kapmıştı.
Yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan, dizide başrol olacak.
