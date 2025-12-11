onedio
İptal Kararları Art Arda Gelirken Atv'nin Yeni Dizisinde Kadın Başrolün Ardından Erkek Başrol de Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.12.2025 - 15:24

Televizyon dünyasında yeni sezonda ekrana gelecek pek çok dizi, maliyetler sebebiyle iptal kararları almaya başladı. Dört dizinin iptal kararı almasının ardından ise Atv'de yayınlanması planlanan ve henüz adı netleşmeyen diziyle ilgili gelişme yaşandı. Kod adı Liliyar olarak anılan dizinin başrolünün Nilsu Berfin Aktaş olduğu açıklandı. Hemen ardından, dizinin erkek başrolü de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Atv ekranlarında yayınlanacak yeni dizinin kadın başrolü bugün belli olmuş ve rolü Nilsu Berfin Aktaş kapmıştı.

Son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde izlediğimiz Nilsu Berfin Aktaş, dizide ilk başta adı Lilly olan daha sonra Rosa da Diana olarak değiştirilen aktiviste hayat verecek. Güzel oyuncuya kimin eşlik edeceği merak edilirken bu soru da birkaç saat içinde yanıt buldu.

Yakışıklı oyuncu Burak Tozkoparan, dizide başrol olacak.

Yeni yılda yayınlanacak dizide Nilsu Berfin Aktaş'ın partneri de belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ali karakterine hayat verecek isim Burak Tozkoparan oldu.

