İptal Kararları Art Arda Gelirken Atv'nin Yeni Dizisinde Kadın Başrolün Ardından Erkek Başrol de Belli Oldu

Televizyon dünyasında yeni sezonda ekrana gelecek pek çok dizi, maliyetler sebebiyle iptal kararları almaya başladı. Dört dizinin iptal kararı almasının ardından ise Atv'de yayınlanması planlanan ve henüz adı netleşmeyen diziyle ilgili gelişme yaşandı. Kod adı Liliyar olarak anılan dizinin başrolünün Nilsu Berfin Aktaş olduğu açıklandı. Hemen ardından, dizinin erkek başrolü de belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş