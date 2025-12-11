onedio
Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Vakti: O Karakter Diziye Veda Ediyor

Kızılcık Şerbeti'nde Ayrılık Vakti: O Karakter Diziye Veda Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 19:53

Kızılcık Şerbeti yeni sezona başladığından beri kadrodan ayrılan oyuncularla gündeme geliyor. Show TV’nin sevilen dizisi eski popülaritesini bu sezon koruyamasa da hala sabit bir izleyici kitlesine sahip. Dizinin sevenleri kadroda yaşanan değişiklikler, setteki kaos iddiaları ve yeni gelen oyuncu haberlerini anbean takip ediyor. Şimdiyse bir ayrılık haberi daha gündeme geldi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Ece İrtem ve Emrah Altıntoprak’ın kadrodan ayrılması gündeme damga vurmuştu.

Aynı zamanda sette yaşanan kaos iddiaları da sezonlardır devam ediyor. Dizi artık 4. sezonuna geldi. Rakip olarak Taşacak Bu Deniz başlayana kadar da reytinglerde birinciydi. Anlayacağınız uzun soluklu olabilmesi başarısının da kanıtıydı. Ancak artık izleyiciler dizide yaşanan değişiklikler nedeniyle eskisi kadar ilgi göstermiyor.

Şimdiyse Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili kadroya veda etti.

Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay karakterinin Nilay’ın yakın akrabası olarak hikayede yer almıştı. Artık Kızılcık Şerbeti’nde olmayacak.

Zülkar’ın ayrılığının yanı sıra diziye geri dönecek karakterler de olacağı açıklanmıştı. Bakalım hikaye nasıl şekillenecek?

