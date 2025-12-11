Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Vakti: O Karakter Diziye Veda Ediyor

Aynı zamanda sette yaşanan kaos iddiaları da sezonlardır devam ediyor. Dizi artık 4. sezonuna geldi. Rakip olarak Taşacak Bu Deniz başlayana kadar da reytinglerde birinciydi. Anlayacağınız uzun soluklu olabilmesi başarısının da kanıtıydı. Ancak artık izleyiciler dizide yaşanan değişiklikler nedeniyle eskisi kadar ilgi göstermiyor.