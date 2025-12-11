Kızılcık Şerbeti’nde Ayrılık Vakti: O Karakter Diziye Veda Ediyor
Kızılcık Şerbeti yeni sezona başladığından beri kadrodan ayrılan oyuncularla gündeme geliyor. Show TV’nin sevilen dizisi eski popülaritesini bu sezon koruyamasa da hala sabit bir izleyici kitlesine sahip. Dizinin sevenleri kadroda yaşanan değişiklikler, setteki kaos iddiaları ve yeni gelen oyuncu haberlerini anbean takip ediyor. Şimdiyse bir ayrılık haberi daha gündeme geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Ece İrtem ve Emrah Altıntoprak’ın kadrodan ayrılması gündeme damga vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse Zülkar karakterine hayat veren Bahtiyar Memili kadroya veda etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın