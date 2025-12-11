Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi’ye Bir Oyuncu Daha Katıldı
Show TV’nin son günlerde en çok konuşulan işlerinden biri Rüya Gibi oldu. Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolü paylaştığı dizi henüz iki bölüm yayınlandı ancak seyirciye kendini sevdirmeyi başardı. Şimdiyse dizinin kadrosuna bir güzel oyuncunun daha katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Rüya Gibi sezona iddialı bir giriş yaptı.
Şimdiyse Aslı Melisa Uzun kadroya dahil oldu.
