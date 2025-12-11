onedio
Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi’ye Bir Oyuncu Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
11.12.2025 - 19:09

Show TV’nin son günlerde en çok konuşulan işlerinden biri Rüya Gibi oldu. Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolü paylaştığı dizi henüz iki bölüm yayınlandı ancak seyirciye kendini sevdirmeyi başardı. Şimdiyse dizinin kadrosuna bir güzel oyuncunun daha katıldığı açıklandı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kadrosunda birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Rüya Gibi sezona iddialı bir giriş yaptı.

İlk iki bölümde Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan karakteri ve Ahsen Eroğlu’nun hayat verdiği Çiğdem karakteri öne çıktı. Dizi hikayesiyle izleyiciyi ekran başında tutmayı başardı. Böyle giderse erken finalin aksine güzel reytinglerle sezona devam edecektir.

Şimdiyse Aslı Melisa Uzun kadroya dahil oldu.

Güzel oyuncu, “Zahide Melek” rolüne hayat verecek. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Show TV’nin yeni popüler dizisi Rüya Gibi ile ekranlara dönmüş olacak.

