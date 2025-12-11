Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın Yeni Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı
Uzak Şehir’in sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın GoTürkiye tanıtım yüzü olmuşlardı. Ana akımdaki dizilerinin yanı sıra yeni bir projede daha partner olmaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Özellikle ikilinin kostümlü pozu epey konuşulmuştu. Şimdiyse projenin ilk fragmanı yayınlandı. Gelin önce izleyelim sonra detaylara geçelim…
İşte tanıtım filminin teaser’ı 👇
GoTürkiye tanıtım filminin yönetmeni Hilal Saral.
