Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın Yeni Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 17:31

Uzak Şehir’in sevilen çifti Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın GoTürkiye tanıtım yüzü olmuşlardı. Ana akımdaki dizilerinin yanı sıra yeni bir projede daha partner olmaları sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Özellikle ikilinin kostümlü pozu epey konuşulmuştu. Şimdiyse projenin ilk fragmanı yayınlandı. Gelin önce izleyelim sonra detaylara geçelim…

İşte tanıtım filminin teaser’ı 👇

GoTürkiye tanıtım filminin yönetmeni Hilal Saral.

GoTürkiye tanıtım filminin yönetmeni Hilal Saral.

Ay Yapım imzalı projenin senaristi ise Kemal Hamamcıoğlu. Ülkemizin turizm açısından önde gelen şehirlerden İstanbul’un tanıtımını konu olacak filmde şehrin büyüleyici atmosferi ön planda olacak. Aynı zamanda en büyük dizi platolarından biri olduğuna da değinilecek.

