İptallerin Ardından Bir Karar Daha: Kanal D Dizisi Yeni Sezona Ertelendi

Son günlerde TV sektöründe projelerin iptaline dair haberler artışta. Artan maliyetler nedeniyle dört dizi için iptal kararı açıklanmıştı. Şimdiyse bir dizi için iptal değil de şu anlık erteleme kararı alındığı aktarıldı. Proje Kanal D için çekilecekti. Detayları ise Birsen Altuntaş yazdı. Gelin birlikte bakalım…

Kaynak: Birsen Altuntaş