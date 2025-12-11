İptallerin Ardından Bir Karar Daha: Kanal D Dizisi Yeni Sezona Ertelendi
Son günlerde TV sektöründe projelerin iptaline dair haberler artışta. Artan maliyetler nedeniyle dört dizi için iptal kararı açıklanmıştı. Şimdiyse bir dizi için iptal değil de şu anlık erteleme kararı alındığı aktarıldı. Proje Kanal D için çekilecekti. Detayları ise Birsen Altuntaş yazdı. Gelin birlikte bakalım…
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süreç Film imzalı Kanal D dizisi Haysiyet yeni sezona ertelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berker Güven proje için henüz imza atmamıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın