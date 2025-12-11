onedio
İptallerin Ardından Bir Karar Daha: Kanal D Dizisi Yeni Sezona Ertelendi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 18:22

Son günlerde TV sektöründe projelerin iptaline dair haberler artışta. Artan maliyetler nedeniyle dört dizi için iptal kararı açıklanmıştı. Şimdiyse bir dizi için iptal değil de şu anlık erteleme kararı alındığı aktarıldı. Proje Kanal D için çekilecekti. Detayları ise Birsen Altuntaş yazdı. Gelin birlikte bakalım…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Süreç Film imzalı Kanal D dizisi Haysiyet yeni sezona ertelendi.

Haysiyet dizisi henüz hazırlık aşamasındaydı. Oyuncular seçilmemiş, görüşülen isimler olmuştu. Başrol için Berker Güven’in düşünüldüğü iddialar arasında yer almıştı. 2026’nın ilk aylarında yayınlanması planlanan dizi yeni sezona yani yeni yılın eylül ayına ertelendi.

Berker Güven proje için henüz imza atmamıştı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre erteleme kararı, artan maliyetler ve hazırlık sürecine daha geniş zaman ayırabilmek adına alındı. Dizinin senaryosu Mustafa Becit’e aitti. Yeni dönemin Yaprak Dökümü olacağı söyleniyordu. Şimdilik çalışmalar durduruldu, yeni bir karar alınmazsa yeni yılın eylül ayında dizi yeniden gündeme gelecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
