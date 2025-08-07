onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Osman’dan Ayrılan Özge Törer’in Vedasından Leyla Dizisinin Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Osman’dan Ayrılan Özge Törer’in Vedasından Leyla Dizisinin Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.08.2025 - 00:24

Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler her gün olduğu bugün de devam etti. Biz sizler için yaşananları anbean aktarmıştık. Ancak gün için de vakit ayıramayanlar için bir de derlemek istedik. Kuruluş Osman gündemi sürerken, Uzak Şehir senaryosundan kesitler ortaya çıktı. Leyla’nın yurt dışında yayınlanan finali de gündemdeydi. Detaylar için gelin içeriğe geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılması tüm seyri değiştirmişti.

Burak Özçivit’in kadrodan ayrılması tüm seyri değiştirmişti.

Başrol oyuncu Özge Törer diziye veda etmek durumu da kalmıştı. Ancak ilk projesi olduğu için bir de Instagram paylaşımı yaparak duygularını ifade etmek istedi ve hayranlarını duygulandırdı.

Detaylar için 👇

Cennetin Çocukları dizisinin başrolu Leyla Feray kadrodan ayrılma kararı almıştı.

Cennetin Çocukları dizisinin başrolu Leyla Feray kadrodan ayrılma kararı almıştı.

TRT 1’de yayınlanacak diziden Feray’ın ayrılmasıyla, İsmail Hacıoğlu’na eşlik edecek oyuncu arayışı yeniden başlamıştı. Özgü Kaya anlaşmaya vardı ve dizinin Gönül’ü oldu.

Detaylar için 👇

Özgü Namal röportajıyla dikkat çekti.

Özgü Namal röportajıyla dikkat çekti.

Muhabirlere röportaj veren Özgü Namal, hem sektöre yorumunu hem de yeni dizisi Kıskanmak’a dair yorumunu dile getirdi. Oyuncumuz doğal güzelliğiyle beğenileri de kazandı.

Detaylar için 👇

Gönül Dağı dizisinde de gelişme yaşandı.

Gönül Dağı dizisinde de gelişme yaşandı.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda yönetmen değişikliği olduğunu Birsen Altuntaş haberinde yazdı. 20 Ağustos’ta çekimlerine başlanması planlanan dizinin yeni yönetmeni Ozan Uzunoğlu oldu.

Detaylar için 👇

Merakla beklenen Uzak Şehir’in sahneleri ifşalandı.

Merakla beklenen Uzak Şehir’in sahneleri ifşalandı.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisinin ikinci sezonu için hayranların sabırsız bekleyişi sürüyor. Dizinin kesilen sahnelerinin ifşalanması sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aybüke Pusat, Teşkilat’tan ayrılmasıyla epey gündemdeydi zamanında.

Aybüke Pusat, Teşkilat’tan ayrılmasıyla epey gündemdeydi zamanında.

Dizide Aybüke Pusat yerine görüşülen isim belli oldu. İddialara göre o kişi Rabia Soytürk’tü. Haberlerin doğru olup olmadığı yakın zamanda netlik kazanacak.

Detaylar için 👇

Set çalışanı Yener Yalçın yeni konusuyla TikTok’ta yine ilgi çekti.

Set çalışanı Yener Yalçın yeni konusuyla TikTok’ta yine ilgi çekti.

Sete, oyunculuğa ve sektöre dair itiraflarıyla herkesi aydınlatan ve ilgililerin soru işaretlerini yok eden Yener Yalçın, şimdiyse dizi ve filmlerde neden ezan sesi olmadığına açıklık getirdi.

Detaylar için 👇

Son olarak günün en çok konuşulanlarından biri de Leyla dizisinin finaliydi.

Son olarak günün en çok konuşulanlarından biri de Leyla dizisinin finaliydi.

Bir süredir bütçe sebebiyle Türkiye’de yayınlanmayan dizi, yurt dışında yayınlanan finaliyle konuşuldu. Diziseverler finali yabancı sitelerden izleyerek merakını giderdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın