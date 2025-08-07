Kuruluş Osman’dan Ayrılan Özge Törer’in Vedasından Leyla Dizisinin Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında yaşanan gelişmeler her gün olduğu bugün de devam etti. Biz sizler için yaşananları anbean aktarmıştık. Ancak gün için de vakit ayıramayanlar için bir de derlemek istedik. Kuruluş Osman gündemi sürerken, Uzak Şehir senaryosundan kesitler ortaya çıktı. Leyla’nın yurt dışında yayınlanan finali de gündemdeydi. Detaylar için gelin içeriğe geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burak Özçivit’in kadrodan ayrılması tüm seyri değiştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cennetin Çocukları dizisinin başrolu Leyla Feray kadrodan ayrılma kararı almıştı.
Özgü Namal röportajıyla dikkat çekti.
Gönül Dağı dizisinde de gelişme yaşandı.
Merakla beklenen Uzak Şehir’in sahneleri ifşalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aybüke Pusat, Teşkilat’tan ayrılmasıyla epey gündemdeydi zamanında.
Set çalışanı Yener Yalçın yeni konusuyla TikTok’ta yine ilgi çekti.
Son olarak günün en çok konuşulanlarından biri de Leyla dizisinin finaliydi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın