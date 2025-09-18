Kuruluş Orhan Başrollerinin İlk Karesinden Eşref Rüya’da Afra’nın Ölümüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında hareketli bir günü geride bıraktık. Gün boyunca sizlerle en güncel gelişmeleri paylaştık; ancak gözden kaçıranlar için öne çıkanları kısa bir özet halinde bir araya getirdik. 18 Eylül Perşembe günü ekranlarda yaşanan dikkat çekici anlar ve sürpriz gelişmeler şimdi burada!
Hadi gelin, günün en çok konuşulan başlıklarını birlikte keşfedelim…
Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin kardeşi olan Afra’nın ölümü geceye damga vuran olaylardandı.
Kuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu Orhan karakteri için anlaşmaya varmıştı. Ardından ise Mahassine Merabet kadın başrol rolü için imza atmıştı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 38 yıllık eşini arayan kadın, akılalmaz bir olayın açığa çıkmasını sağladı.
Feyza Civelek, her ne kadar sektöre Adını Feriha Koydum ile girmiş gibi görülse de bir dönemin efsanevi gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde rol aldığı görüntüler ortaya çıktı.
NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak'ta Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Mükerrem karakteri, Aşk-ı Memnu'nun efsanesi Bihter Ziyagil'e benzetildi.
Kızılcık Şerbeti'nin efsane karakteri Pembe, Işıl'ın hain planlıyla ölmüş ve meydan metres Işıl'a kalmıştı. 4. sezona geçmemize ve dizide zaman atlaması yaşanmasına rağmen Pembe cinayeti hala aydınlanmazken sonunda senaristler bu konuya yoğunlaşmayı akıl etti.
Merakla beklenen Sakıncalı dizisinin ilk tanıtımı bugün yayınlandı.
