onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kuruluş Orhan Başrollerinin İlk Karesinden Eşref Rüya’da Afra’nın Ölümüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kuruluş Orhan Başrollerinin İlk Karesinden Eşref Rüya’da Afra’nın Ölümüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.09.2025 - 19:54

Televizyon ve dizi dünyasında hareketli bir günü geride bıraktık. Gün boyunca sizlerle en güncel gelişmeleri paylaştık; ancak gözden kaçıranlar için öne çıkanları kısa bir özet halinde bir araya getirdik. 18 Eylül Perşembe günü ekranlarda yaşanan dikkat çekici anlar ve sürpriz gelişmeler şimdi burada!

Hadi gelin, günün en çok konuşulan başlıklarını birlikte keşfedelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin kardeşi olan Afra’nın ölümü geceye damga vuran olaylardandı.

Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin kardeşi olan Afra’nın ölümü geceye damga vuran olaylardandı.

Asıl olarak ise Nisan karakterinin olaya verdiği tepki yani Demet Özdemir’in oyunculuğu konuşuldu. Özdemir’in duyguları aktarmadaki başarısına X’te övgüler yağdı.

Detaylar için 👇

Kuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu Orhan karakteri için anlaşmaya varmıştı. Ardından ise Mahassine Merabet kadın başrol rolü için imza atmıştı.

Kuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu Orhan karakteri için anlaşmaya varmıştı. Ardından ise Mahassine Merabet kadın başrol rolü için imza atmıştı.

Şimdiyse ikilinin ilk kareleri paylaşıldı. Sizce yakışmışlar mı? Yorumlarda buluşalım!

Detaylar için 👇

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 38 yıllık eşini arayan kadın, akılalmaz bir olayın açığa çıkmasını sağladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 38 yıllık eşini arayan kadın, akılalmaz bir olayın açığa çıkmasını sağladı.

Bir üfürükçünün insanları mezara ya da tabuta sokarak tedavi ettiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan üfürükçü, sözleriyle Müge Anlı'yı adeta çıldırttı.

Detaylar için 👇

Feyza Civelek, her ne kadar sektöre Adını Feriha Koydum ile girmiş gibi görülse de bir dönemin efsanevi gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde rol aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Feyza Civelek, her ne kadar sektöre Adını Feriha Koydum ile girmiş gibi görülse de bir dönemin efsanevi gençlik dizisi Kavak Yelleri'nde rol aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, sık sık oyunculuğu konusundaki tartışmalarla gündem oluyor. Rol aldığı güçlü yapımlardan biri olan Kavak Yelleri'ndeki görüntüsü gündem olunca oyuncunun ne kadar değiştiği de gözler önüne serildi.

Detaylar için 👇

NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak'ta Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Mükerrem karakteri, Aşk-ı Memnu'nun efsanesi Bihter Ziyagil'e benzetildi.

NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak'ta Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Mükerrem karakteri, Aşk-ı Memnu'nun efsanesi Bihter Ziyagil'e benzetildi.

Kıskanmak dizisi duyurulduğundan beri 'Yeni Aşk-ı Memnu mu geliyor?' sorusu havada uçuşmuştu. Hikayesi efsane diziye benzetilirken bir de Mükerrem'i canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın yürüyüşü seyircinin radarına takıldı.Tabii biz böyle yazınca bu size olumlu bir benzetme gibi gelebilir. Fakat sosyal medyada Sancaktutan'ın yürüyüşünden hareketlerine kadar performansı eleştirildi ve Bihter Ziyagil'le bir karşılaştırma videosu yapıldı.

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin efsane karakteri Pembe, Işıl'ın hain planlıyla ölmüş ve meydan metres Işıl'a kalmıştı. 4. sezona geçmemize ve dizide zaman atlaması yaşanmasına rağmen Pembe cinayeti hala aydınlanmazken sonunda senaristler bu konuya yoğunlaşmayı akıl etti.

Kızılcık Şerbeti'nin efsane karakteri Pembe, Işıl'ın hain planlıyla ölmüş ve meydan metres Işıl'a kalmıştı. 4. sezona geçmemize ve dizide zaman atlaması yaşanmasına rağmen Pembe cinayeti hala aydınlanmazken sonunda senaristler bu konuya yoğunlaşmayı akıl etti.

Şimdi size en güçlü ihtimali sunuyoruz. 4. sezona damdan düşer gibi dahil olan Birsen, uçan kuştan bile haberi olan bir karakter. Her yerde kulağı olan Birsen'in Işıl ve Koray'ın Pembe'yi öldürdüğünü bilmemesi imkansız gibi duruyor. Birsen, bunu evde öğrenmiş veya Mustafa tarafından öldürülen Koray'ın bir yakını olarak köşke intikam için gelmiş olabilir.

Detaylar için 👇

Merakla beklenen Sakıncalı dizisinin ilk tanıtımı bugün yayınlandı.

Merakla beklenen Sakıncalı dizisinin ilk tanıtımı bugün yayınlandı.

Eylül ayının sonunda ya da ekim ayının başında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizide Özge Özpirinçci’nin hayat verdiği Süreyya karakterinin zorlu hayatı üzerine kurulu bir hikaye izleyeceğiz. Bakalım neler olacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın