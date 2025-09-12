onedio
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölümünden Veliaht'ın Yorumlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
12.09.2025 - 20:55

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

12 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Kardeşlerim dizisiyle sektöre giriş yapan Lizge Cömert, şimdilerde Çarpıntı dizisinin başrol oyuncusu.

Şimdilerde Çarpıntı dizisinde rol alan Lizge Cömert, meğer yıllar önce ünlü tv kanalında staj yapmış. Gel Konuşalım programında genç oyuncunun staj yaptığı dönemden fotoğrafı yayınlandı.

Detaylar:

Birçok kişi spikerlerin haberleri ezberlediğini düşünüyor. Oysa işin aslı bambaşka!

Ana haber bültenlerinde izlediğimiz haber spikerlerinin doğrudan kameraya bakarak konuştuğunu hepiniz fark etmişsinizdir. Bu yüzden çoğumuz spikerlerin haberleri yayından önce ezberlediğini düşündü. Bir spiker, TikTok'ta bu konuya açıklık getirdi.

Detaylar:

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, geçtiğimiz günlerde sezonu açtı.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonuyla ekrana gelen Kral Kaybederse'ye pek çok ünlü isim dahil oldu. Bu isimlerin kadroda kalıcı olarak yer alması beklenirken Birsen Altuntaş, ünlü oyunculardan birinin yalnızca 8 bölümlüğüne geldiğini açıkladı.

Detaylar:

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için beklenen gün geldi.

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam (12 Eylül) yeni sezonuyla geliyor. 20. sezonuyla ekranlara geri dönen Arka Sokaklar'ın Ali Komiser'ini canlandıran Alp Korkmaz, diziye bu sezon geri dönüyor. Ali Komiser, Kanal D'nin sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

Detaylar:

80 yaşındaki Ali Çiloğlu, dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

11 çocuk 45 torun sahibi olan Ali Çiloğlu, Hatay depremini yaşadığını ve konteyner kentte kaldığını dile getirdi. Çiloğlu’nun Müge Anlı’ya katılma nedeni, devletin yaptığı deprem yardımını evlilik hayaliyle kaptırmasıydı. Elindeki son parası olan 50 bin TL’yi alıp giden kişiye ulaşamadığını ve olayın netleşmesini istediğini dile getirerek yardım çağrısında bulundu.

Detaylar:

Show TV, Habertürk gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduran Can Holding’in 121 şirketine kayyum atandı.

Bu önemli gelişmeler yaşanırken sosyal medyada dizi hayranlarının merak ettiği konu ise Show TV’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti oldu. Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak ve Kızılcık Şerbeti ne olacak soruları sosyal medyada gündem oldu.

Detaylar:

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi geçtiğimiz akşam (11 Eylül Perşembe) ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Şimdiyse dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla sosyal medyadan gelen tepkileri sizler için derledik.

Detaylar:

