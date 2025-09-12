Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Bölümünden Veliaht'ın Yorumlarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Eylül Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kardeşlerim dizisiyle sektöre giriş yapan Lizge Cömert, şimdilerde Çarpıntı dizisinin başrol oyuncusu.
Birçok kişi spikerlerin haberleri ezberlediğini düşünüyor. Oysa işin aslı bambaşka!
Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, geçtiğimiz günlerde sezonu açtı.
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için beklenen gün geldi.
80 yaşındaki Ali Çiloğlu, dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
Show TV, Habertürk gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduran Can Holding’in 121 şirketine kayyum atandı.
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi geçtiğimiz akşam (11 Eylül Perşembe) ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
