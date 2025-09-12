onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kayyum Atanan Show TV Dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Akıbeti Belli Oldu: Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümü Ne Zaman?

Kayyum Atanan Show TV Dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Akıbeti Belli Oldu: Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümü Ne Zaman?

Kızılcık Şerbeti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.09.2025 - 11:43 Son Güncelleme: 12.09.2025 - 11:52

Dün sabah yapılan operasyon ile Can Holding’e ait 121 şirkete kayyum atandı ve şirketler TMSF’ye devredildi. Bünyesinde Habertürk, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi birçok kurumun yer aldığı Can Holding çatısı altında Show TV’de yer alıyor. 

Bu önemli gelişmeler yaşanırken sosyal medyada dizi hayranlarının merak ettiği konu ise Show TV’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti oldu. Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak ve Kızılcık Şerbeti ne olacak soruları sosyal medyada gündem oldu. 

Cevabı en çok merak edilen konu haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti hakkında ODA TV, dizinin yapımcısı Faruk Turgut ve kanal yetkililerine bu soruların cevabını sordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV, Habertürk gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduran Can Holding’in 121 şirketine kayyum atandı.

Show TV, Habertürk gibi kuruluşları da bünyesinde bulunduran Can Holding’in 121 şirketine kayyum atandı.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla 121 şirketin mal varlığına el konulurken, yönetimi TMSF'ye devredilen kurumlar arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'da yer almıştı.

Bu gelişmeler yaşanırken bazı sosyal medya kullanıcılarının en merak ettiği konu Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti oldu.

Bu gelişmeler yaşanırken bazı sosyal medya kullanıcılarının en merak ettiği konu Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti oldu.

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu yaşanan olaylar sonrasında yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizliği dizi hayranlarını endişelendirirken ODA TV, dizinin yapımcısı Faruk Turgut’a ulaşarak net cevabı aldı. 

OdaTV'ye konuşan Turgut, yayınlanan kanalla ilgili bir değişiklik olmayacağını, Show TV ile aynı gün ve saatte devam edileceğini açıkladı.

Aynı şekilde kanal yöneticileri de dizinin akıbetinde bir değişiklik olmayacağını bu akşam Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünün yayınlanacağını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın