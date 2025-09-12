Kayyum Atanan Show TV Dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Akıbeti Belli Oldu: Kızılcık Şerbeti Yeni Bölümü Ne Zaman?

Dün sabah yapılan operasyon ile Can Holding’e ait 121 şirkete kayyum atandı ve şirketler TMSF’ye devredildi. Bünyesinde Habertürk, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi gibi birçok kurumun yer aldığı Can Holding çatısı altında Show TV’de yer alıyor.

Bu önemli gelişmeler yaşanırken sosyal medyada dizi hayranlarının merak ettiği konu ise Show TV’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti oldu. Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak ve Kızılcık Şerbeti ne olacak soruları sosyal medyada gündem oldu.

Cevabı en çok merak edilen konu haline gelen Kızılcık Şerbeti’nin akıbeti hakkında ODA TV, dizinin yapımcısı Faruk Turgut ve kanal yetkililerine bu soruların cevabını sordu.