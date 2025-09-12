onedio
Depremzede Vatandaş, Yardım Parasını Evlilik Hayaliyle Kaptırınca Soluğu Müge Anlı’da Aldı!

Elif Sude Yenidoğan
12.09.2025 - 12:15

80 yaşındaki Ali Çiloğlu, dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 11 çocuk 45 torun sahibi olan Ali Çiloğlu, Hatay depremini yaşadığını ve konteyner kentte kaldığını dile getirdi. Çiloğlu’nun Müge Anlı’ya katılma nedeni, devletin yaptığı deprem yardımını evlilik hayaliyle kaptırmasıydı. Elindeki son parası olan 50 bin TL’yi alıp giden kişiye ulaşamadığını ve olayın netleşmesini istediğini dile getirerek yardım çağrısında bulundu. Gelin detaylara geçelim!

İşte olayın detayları 👇

Büşra adlı kişiye parasını kaptırdığını ancak daha sonra haber alamadığını ifade etti.

Hayatını kaybeden ilk eşine benzemesi umuduyla 35 yaşındaki Büşra adlı kişiyle bir yola çıkmak istediğini ancak işlerin umduğu gibi gitmediğini dile getirdi. Karşı konteynerde kalan kişiyle dolandırılma hikayesinin bağlantısı olabileceğini de iddia etti.

