Depremzede Vatandaş, Yardım Parasını Evlilik Hayaliyle Kaptırınca Soluğu Müge Anlı’da Aldı!
80 yaşındaki Ali Çiloğlu, dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 11 çocuk 45 torun sahibi olan Ali Çiloğlu, Hatay depremini yaşadığını ve konteyner kentte kaldığını dile getirdi. Çiloğlu’nun Müge Anlı’ya katılma nedeni, devletin yaptığı deprem yardımını evlilik hayaliyle kaptırmasıydı. Elindeki son parası olan 50 bin TL’yi alıp giden kişiye ulaşamadığını ve olayın netleşmesini istediğini dile getirerek yardım çağrısında bulundu. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büşra adlı kişiye parasını kaptırdığını ancak daha sonra haber alamadığını ifade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın