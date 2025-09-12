Depremzede Vatandaş, Yardım Parasını Evlilik Hayaliyle Kaptırınca Soluğu Müge Anlı’da Aldı!

80 yaşındaki Ali Çiloğlu, dolandırılma iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 11 çocuk 45 torun sahibi olan Ali Çiloğlu, Hatay depremini yaşadığını ve konteyner kentte kaldığını dile getirdi. Çiloğlu’nun Müge Anlı’ya katılma nedeni, devletin yaptığı deprem yardımını evlilik hayaliyle kaptırmasıydı. Elindeki son parası olan 50 bin TL’yi alıp giden kişiye ulaşamadığını ve olayın netleşmesini istediğini dile getirerek yardım çağrısında bulundu. Gelin detaylara geçelim!