Sezon Bomba Gibi Başladı: 11 Eylül Perşembe Günü Reytinglerde Zirveyi Kapmak İçin Adeta Yarıştılar!
Eylül ayıyla birlikte televizyonlarda yeni sezon resmen açıldı. Diziler hazırlıklarını tamamlayarak izleyiciyle buluşmaya başladı. Gündüz kuşağı programları da ekranlardaki yerini aldı. Bu geri dönüş, reytinglerde güçlü bir başlangıç yapmalarını sağladı. Yeni sezonun açılışıyla reytinglerdeki kızışma da hemen hissedildi.
11 Eylül Perşembe günü açıklanan reyting sonuçlarında ise zirvede kıyasıya bir rekabet yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: TİAK
Geçtiğimiz günün reyting sonuçlarında zirve tek projeye ait değildi. Total’de zirve Müge Anlı’nın oldu. 👇
Veliaht dizisi ise ABC’de 4,60 ile zirveye yerleşti.
Ve AB’de ise MasterChef 2025 yeni bölümüyle zirveye yerleşti.
