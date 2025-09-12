onedio
Sezon Bomba Gibi Başladı: 11 Eylül Perşembe Günü Reytinglerde Zirveyi Kapmak İçin Adeta Yarıştılar!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.09.2025 - 11:45

Eylül ayıyla birlikte televizyonlarda yeni sezon resmen açıldı. Diziler hazırlıklarını tamamlayarak izleyiciyle buluşmaya başladı. Gündüz kuşağı programları da ekranlardaki yerini aldı. Bu geri dönüş, reytinglerde güçlü bir başlangıç yapmalarını sağladı. Yeni sezonun açılışıyla reytinglerdeki kızışma da hemen hissedildi.

11 Eylül Perşembe günü açıklanan reyting sonuçlarında ise zirvede kıyasıya bir rekabet yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: TİAK

Geçtiğimiz günün reyting sonuçlarında zirve tek projeye ait değildi. Total’de zirve Müge Anlı’nın oldu. 👇

Veliaht dizisi ilk bölümüyle ekranlardaydı, Müge Anlı ile Tatlı Sert her zaman olduğu gibi merak uyandıran bir bölümle karşımızdaydı ve MasterChef de kıran kırana mücadelesiyle yeni bölümünü yayınlamıştı.

Hal böyle olunca zirvede de gerilim yaşandı ve oranlar değişiklik gösterdi.

Veliaht dizisi ise ABC’de 4,60 ile zirveye yerleşti.

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolündeki dizinin ilk bölümü güzel sonuçlar elde etti. Hikayesi ve kadrosuyla başarıya imza atan Veliaht’ın diğer bölümlerinde de aynı başarıyı yakalayıp yakalamayacağı merak konusu. Böyle giderse yayın hayatı uzun ömürlü olacak gibi görünüyor.

Ve AB’de ise MasterChef 2025 yeni bölümüyle zirveye yerleşti.

Sonuçlara bakıldığında üç kategoride de zirve farklı olmuştu. Bakalım bir sonraki hafta perşembe günü nasıl sonuçlarla karşı karşıya olacağız?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
