Kızılcık Şerbeti'ndeki Kopya Sahneden Survivor'daki Yarışmacı İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci
07.10.2025 - 21:53

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

7 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu.

Survivor 2026 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, şarkıcı Bayhan'ın Survivor'ın yeni sezonunda yer alacağını duyurmasının ardından diğer isimler merak edildi. Yasin Özbek, Survivor'a katılacak üç eski yarışmacının ismini verdi.

Detaylar:

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu pek çok olumsuz yorum alıyor. Senaryonun hızlı değişimi ve karakterlerin tutarsızlığı gündemden düşmezken bir de Ömer karakterinin kaza yaptığı hikayenin çalıntı çıktığı iddia edilmişti. Juror No.2 filmindeki hikayeyle birebir benzer bir senaryo işlenirken üzerine bir de filmdeki sahnelerle Şerbo'daki sahnelerin tıpatıp aynı olduğunu fark ettik.

Detaylar:

TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Birsen Altuntaş, son olarak Kızılcık Şerbeti'nde rol alıp aniden ayrılan bir oyuncunun TRT 1 dizisinde rol alacağını açıkladı.

Detaylar:

TikTok'taki "Yaşasaydı bayılırdı" akımına şimdi de Doktorlar dizi karakterleri dahil oldu!

Sosyal medyadaki diziseverlerin ilgisini çekecek yeni bir akım gündem oldu. Dizi karakterlerinin günümüzde yaşasalardı en çok sevecekleri şeylerin sıralandığı akıma bu defa Doktorlar dizi karakterleri konuk oldu. Ortaya çıkan tespitler ise resmen nokta atışı!

Detaylar:

Uzak Şehir dizisinin başrolü Sinem Ünsal'ı övmelere doyamıyoruz.

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın yıllar önce Mucize Doktor dizisinde rol alırken bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Partneri Taner Ölmez'le çektikleri videoda Mardin'i çok merak ettiğini ve muhakkak görmek istediğini belirten oyuncunun o anları 'Manifesti tuttu' şeklinde paylaşım rekoru kırdı.

Detaylar:

'Merhamet'in Narin'i, 'Bez Bebek' dizisinin Pompi'si: Genç yaşına unutulmaz roller sığdıran Elif Ceren Balıkçı'yı tanıyanlarınız vardır.

Kayıp PrensesBez Bebek ve Merhamet gibi bir dönemin en sevilen dizilerinde rol alan Elif Ceren Balıkçı’yı tanımayan neredeyse yoktur. Henüz küçük bir kızken unutulmaz performanslar sergileyen Balıkçı, büyüdükçe bambaşka bir görünüme kavuştu. Oyuncunun son hali ise sevenlerini oldukça şaşırttı.

Detaylar:

Uzak Şehir'in reyting üzerindeki hakimiyeti devam ediyor.

6 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde Boran'ın hayatta olduğu Sadakat tarafından da öğrenildi. İşlerin giderek karışması Uzak Şehir'in reytinglerini artırdı. Üstelik sadece yeni bölüm değil, özeti de rekora koştu. Müge Anlı ile Tatlı Sert ise, TOTAL'de Cennetin Çocukları'nı geçmeyi başardı.

6 Ekim Pazartesi reyting sonuçları ne oldu?

Detaylar:

2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, yarışmaya damga vurmuştu.

Survivor defterini kapattığını zaman zaman vurgulayan Sabriye, Instagram hesabından da sporcu kimliğini yansıtan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ancak zaman zaman beklemediği yorumlar ve mesajlar da alıyor. 

Bir takipçisinin kendisine gönderdiği çirkin mesajı ifşalayan Sabriye, 'Beni bilen bilir' diyerek cevabını sakınmadı.

Detaylar:

Geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken yakalama kararı çıkan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet, yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

Survivor ile tanınan Hikmet Tuğsuz, geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken 12 yıl hapis cezası onanmıştı. 45 milyonluk villa dolandırıcılığı iddialarıyla da gündeme gelen Hikmet, yarışmadan kendi isteğiyle çekilmişti. 2026 Survivor için yeşil ışık yakan Hikmet, ilk yarışmacının açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Detaylar:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
