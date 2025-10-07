Kızılcık Şerbeti'ndeki Kopya Sahneden Survivor'daki Yarışmacı İddiasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Ekim Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.
TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor.
TikTok'taki "Yaşasaydı bayılırdı" akımına şimdi de Doktorlar dizi karakterleri dahil oldu!
Uzak Şehir dizisinin başrolü Sinem Ünsal'ı övmelere doyamıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Merhamet'in Narin'i, 'Bez Bebek' dizisinin Pompi'si: Genç yaşına unutulmaz roller sığdıran Elif Ceren Balıkçı'yı tanıyanlarınız vardır.
Uzak Şehir'in reyting üzerindeki hakimiyeti devam ediyor.
2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, yarışmaya damga vurmuştu.
Geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışırken yakalama kararı çıkan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hikmet, yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın