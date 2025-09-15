onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul Liste Dışı! Kira Getirisi En Yüksek 10 Şehir Açıklandı

İstanbul Liste Dışı! Kira Getirisi En Yüksek 10 Şehir Açıklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2025 - 16:22

Pandemiden beri Türkiye'de kiralık ev piyasası çalkantılı bir dönem geçiriyor. Kiralar artarken emlak yatırımcıları en çok prim yapan bölgeleri ve şehirleri araştırıyor. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa'nın son verilerine göre en çok getirisi olan on il paylaşıldı. İstanbul ilk 10'a giremezken Güneydoğu Anadolu Bölgesi listede dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin tepesinde 28.592 TL ortalamayla başkent Ankara var.

Listenin tepesinde 28.592 TL ortalamayla başkent Ankara var.

İkinci Şanlıurfa'da ortalama getiri 15.929 TL iken Tekirdağ ise 19.846 TL ile üçüncü sırada.

Listenin tam hali şöyle;

Listenin tam hali şöyle;

Ankara – Ortalama 28.592 TL, yüzde 10,47 getiri

Şanlıurfa – Ortalama 15.929 TL, yüzde 8,76 getiri

Tekirdağ – Ortalama 19.846 TL, yüzde 8,71 getiri

Van – Ortalama 16.352 TL, yüzde 8,37 getiri

Kahramanmaraş – Ortalama 19.384 TL, yüzde 8,26 getiri

Eskişehir – Ortalama 17.451 TL, yüzde 8,09 getiri

İzmir – Ortalama 27.660 TL, yüzde 7,96 getiri

Sakarya – Ortalama 18.942 TL, yüzde 7,92 getiri

Denizli – Ortalama 15.305 TL, yüzde 7,92 getiri

Hatay – Ortalama 18.013 TL, yüzde 7,91 getiri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın