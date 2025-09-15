İstanbul Liste Dışı! Kira Getirisi En Yüksek 10 Şehir Açıklandı
Pandemiden beri Türkiye'de kiralık ev piyasası çalkantılı bir dönem geçiriyor. Kiralar artarken emlak yatırımcıları en çok prim yapan bölgeleri ve şehirleri araştırıyor. Gayrimenkul analiz sitesi Endeksa'nın son verilerine göre en çok getirisi olan on il paylaşıldı. İstanbul ilk 10'a giremezken Güneydoğu Anadolu Bölgesi listede dikkat çekti.
Listenin tepesinde 28.592 TL ortalamayla başkent Ankara var.
Listenin tam hali şöyle;
