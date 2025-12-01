onedio
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Araçların Çıkmakta Zorluk Çektiği Yokuş Böyle Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.12.2025 - 14:04

İstanbul tepeleri ve yokuşlarıyla meşhur bir şehir. Tabii belli başlı yerlerde de araç kullanmak yetenek ve iyi bir motor gerektirebiliyor. Kağıthane gibi yerlerde pek çok yokuş bulunuyor ve bu yokuşların dikliği sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Gaziosmanpaşa'daki bir yokuştan çıkmak isteyen araç sürücülerini kayıt altına aldı.

Araçların tek seferde çıkarken zorlandığı yokuş şöyle;

Yorumlarda aktarılana göre bazı araçlar tek seferde çıkarken bazıları zorlandı.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaş ise adeta bir maç spikeri gibi tek seferde çıkan, çıkmakta zorlanan, şansını tekrar deneyen ve umudunu kesip alternatif yolları arayan sürücülerin olduğu yokuştaki olayları anlatınca viral oldu.

