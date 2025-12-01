İstanbul Gaziosmanpaşa'da Araçların Çıkmakta Zorluk Çektiği Yokuş Böyle Görüntülendi

İstanbul tepeleri ve yokuşlarıyla meşhur bir şehir. Tabii belli başlı yerlerde de araç kullanmak yetenek ve iyi bir motor gerektirebiliyor. Kağıthane gibi yerlerde pek çok yokuş bulunuyor ve bu yokuşların dikliği sık sık sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Gaziosmanpaşa'daki bir yokuştan çıkmak isteyen araç sürücülerini kayıt altına aldı.
Araçların tek seferde çıkarken zorlandığı yokuş şöyle;
Yorumlarda aktarılana göre bazı araçlar tek seferde çıkarken bazıları zorlandı.
