Boston'da Bir Polis'in Videosunun Ardından Viral Olan Kaydırağı Deneyip Perişan Olan İnsanlar

Sosyal medyada her dönem birbirinden ilginç birçok şey viral oluyor ve akım haline geliyor bildiğiniz üzere. Artık bu akımların garipliğini sorgulamıyoruz bildiğiniz üzere. Hatta ülkemizin son günlerdeki gündem akımı Kızılay Tabelası. Boston'da da uzun süredir devam eden bir kaydırak akımı var.

Bir çocuk parkında bulunan garip tasarıma sahip kaydırak, bir polis memurunun videosunun ardından viral oldu. İnsanlar da bu kaydırağı denemek için sıraya girince ortaya ilginç görüntüler çıktı.