Boston'da Bir Polis'in Videosunun Ardından Viral Olan Kaydırağı Deneyip Perişan Olan İnsanlar

Pelin Yelda Göktepe
26.11.2025 - 10:21

Sosyal medyada her dönem birbirinden ilginç birçok şey viral oluyor ve akım haline geliyor bildiğiniz üzere. Artık bu akımların garipliğini sorgulamıyoruz bildiğiniz üzere. Hatta ülkemizin son günlerdeki gündem akımı Kızılay Tabelası. Boston'da da uzun süredir devam eden bir kaydırak akımı var. 

Bir çocuk parkında bulunan garip tasarıma sahip kaydırak, bir polis memurunun videosunun ardından viral oldu. İnsanlar da bu kaydırağı denemek için sıraya girince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Çocuklar için tasarlanmış olan kaydırak yetişkinlere uygun değil.

Çocuklar için tasarlanmış olan kaydırak yetişkinlere uygun değil.

Boston’daki City Hall Plaza’da bulunan kaydırak, bir polis memurunun kaydıraktan kontrolsüz bir biçimde fırlamasından sonra viral olmuş, bu videodan sonra kaydırağa “Cop Slide” denmeye başlamış. Elbette videonun ardından insanlar kaydırağa akın etmiş ve bu kaydırak akımı neredeyse 2 senedir devam ediyor. Aslında çocuklar için tasarlanmış olan kaydırak yetişkinler için fazla hızlı ve tehlikeli. Bu yüzden yetişkinler kaydırağı kullandığında ortaya tehlikeli görüntüler çıkabiliyor. Fakat yine de insanlar akımı denemeye devam ediyor.

