Tırmanma Sırasında Çığ ile Karşılaşan Dağcıların Ne Yapacaklarını Bilemedikleri Anlar

Tırmanma Sırasında Çığ ile Karşılaşan Dağcıların Ne Yapacaklarını Bilemedikleri Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2025 - 12:48

Çığ, doğanın en korkutucu olaylarından biri. Dağcılık ve kayak gibi yüksek riskli sporları sevenler, bu durumla sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Bu doğa olayı, sadece sporcuları değil, dağlık bölgelerde yaşayanları da tehdit ediyor elbette. Çığ, diğer pek çok doğa olayı gibi hem ani hem de öngörülemeyen bir durum olduğu için, başa çıkmak oldukça zor olabiliyor. Ancak, doğru bilgi ve hazırlıkla, çığ riskini en aza indirmek ve güvende kalmak mümkün olabiliyor.

Tırmanış sırasında çığ ile karşı karşıya kalan bir grup dağcı ne yapacağını bilemedi. Kaçmaları gerekip gerekmediği konusunda kararsızlık yaşayan grubun o anları kameralarına anbean yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Çığ düşmesi durumunda ne yapmak gerekiyor?

Çığ düşmesi durumunda ne yapmak gerekiyor?

Çığ düşmesi durumunda bilinen en önemli şey hızla yan tarafa doğru kaçmak ve çığın merkezinden uzaklaşmak. Eğer çığ size yetişirse, vücudunu karın içinde yukarıda tutmak için yüzme hareketleri yapmalı, durmaya yakınken ise yüzünün önünde bir nefes boşluğu oluşturmaya çalışmalısınız. Bu esnada üzerinizdeki ağırlıklardan kurtulmanız da önemli. Elbette hepsinden önemlisi ise panik yapmamak.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
