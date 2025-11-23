Tırmanma Sırasında Çığ ile Karşılaşan Dağcıların Ne Yapacaklarını Bilemedikleri Anlar

Çığ, doğanın en korkutucu olaylarından biri. Dağcılık ve kayak gibi yüksek riskli sporları sevenler, bu durumla sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Bu doğa olayı, sadece sporcuları değil, dağlık bölgelerde yaşayanları da tehdit ediyor elbette. Çığ, diğer pek çok doğa olayı gibi hem ani hem de öngörülemeyen bir durum olduğu için, başa çıkmak oldukça zor olabiliyor. Ancak, doğru bilgi ve hazırlıkla, çığ riskini en aza indirmek ve güvende kalmak mümkün olabiliyor.

Tırmanış sırasında çığ ile karşı karşıya kalan bir grup dağcı ne yapacağını bilemedi. Kaçmaları gerekip gerekmediği konusunda kararsızlık yaşayan grubun o anları kameralarına anbean yansıdı.