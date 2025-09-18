İspanya Televizyonunda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Orta Parmak Gösterildi

İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Bir yandan Gazzeliler yağan bombalardan can verirken bir yandan da İsrail'in gıda yardımlarına engel olmasıyla açlıktan yaşamını yitiriyorlar. Pek çok ülke İsrail'in saldırılarını kınarken yaptırım uygulanmasını ve Gazze'ye saldırıların sona ermesini talep ediyor. Vatandaşlar, ünlü isimlerin birçoğu da İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında olduklarını açık şekilde paylaşıyor. İspanya'da bir televizyon programında dikkat çeken anlar yaşandı. Ekranda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fotoğrafı yer alırken programdakiler hep birlikte 'orta parmak' gösterdi. İşte o anlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Televizyon kanalında Netanyahu'ya orta parmak gösterildi.
O videoya gelen yorumlar şöyle oldu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın