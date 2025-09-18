İspanya Televizyonunda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Orta Parmak Gösterildi

İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Bir yandan Gazzeliler yağan bombalardan can verirken bir yandan da İsrail'in gıda yardımlarına engel olmasıyla açlıktan yaşamını yitiriyorlar. Pek çok ülke İsrail'in saldırılarını kınarken yaptırım uygulanmasını ve Gazze'ye saldırıların sona ermesini talep ediyor. Vatandaşlar, ünlü isimlerin birçoğu da İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında olduklarını açık şekilde paylaşıyor. İspanya'da bir televizyon programında dikkat çeken anlar yaşandı. Ekranda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fotoğrafı yer alırken programdakiler hep birlikte 'orta parmak' gösterdi. İşte o anlar!