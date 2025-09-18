onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İspanya Televizyonunda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Orta Parmak Gösterildi

İspanya Televizyonunda İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Orta Parmak Gösterildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.09.2025 - 16:04

İçerik Devam Ediyor

İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Bir yandan Gazzeliler yağan bombalardan can verirken bir yandan da İsrail'in gıda yardımlarına engel olmasıyla açlıktan yaşamını yitiriyorlar. Pek çok ülke İsrail'in saldırılarını kınarken yaptırım uygulanmasını ve Gazze'ye saldırıların sona ermesini talep ediyor. Vatandaşlar, ünlü isimlerin birçoğu da İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında olduklarını açık şekilde paylaşıyor. İspanya'da bir televizyon programında dikkat çeken anlar yaşandı. Ekranda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun fotoğrafı yer alırken programdakiler hep birlikte 'orta parmak' gösterdi. İşte o anlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Televizyon kanalında Netanyahu'ya orta parmak gösterildi.

Televizyon kanalında Netanyahu'ya orta parmak gösterildi.

İspanya'da bir televizyon kanalının canlı yayınlanan programında dikkat çeken anlar yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun arka planda fotoğrafı yer alırken programdakiler orta parmak göstererek protesto etti.

O videoya gelen yorumlar şöyle oldu:

O videoya gelen yorumlar şöyle oldu:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın