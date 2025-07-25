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İş İnsanı Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un New Shepard Roketiyle Uzaya Gidiyor

İş İnsanı Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un New Shepard Roketiyle Uzaya Gidiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.07.2025 - 11:19 Son Güncelleme: 25.07.2025 - 11:23

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shapard roketiyle uzaya gidecek kişilerden biri olacak. Gökhan Erdem, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’den sonra uzay yolculuğu yapan üçüncü Türk unvanını alacak. 

Kaynak: Mehmet Üstündağ - Hürriyet

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Uzaya bir Türk daha gidiyor!

Uzaya bir Türk daha gidiyor!

Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle uzaya gitmeye hazırlanıyor. 

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Bu uçuşla Gökhan Erdem, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı ve Blue Origin ile uzaya çıkan ilk Türk olacak. Erdem, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’den sonra uzay yolculuğu yapan üçüncü Türk unvanını alacak. Ağustos ayında ABD’nin Teksas eyaletinden fırlatılması planlanan uçuşta, Erdem’in kıyafetinde Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un simgeleri de yer alacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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