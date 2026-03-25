Yılda Sadece 20 Gün Yaşayan Özel Çiçeği Koparmanın Cezası Neredeyse Bir Araba Parası!

Yılda yalnızca 20 gün yaşayabilen ters lale, havaların ısınmasıyla beraber açmaya başladı. Görenlerin hayran kaldığı ters laleler ise koruma altında olduğu için bu çiçeği kopartanlara, zarar verenlere ceza kesiliyor. 2024 yılında 244 bin 315 lira olan cezanın, artık 577 bin lira olduğu aktarılıyor. Yani bu endemik çiçeğe zarar verenler, neredeyse bir araba parası ödemek zorunda kalıyor.

Türkiye'de 20'si endemik 43 farklı ters lale türü bulunuyor.