article/comments
Yılda Sadece 20 Gün Yaşayan Özel Çiçeği Koparmanın Cezası Neredeyse Bir Araba Parası!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 20:15

Halk arasında 'Ağlayan Gelin' ya da 'Hüzün Çiçeği' adıyla bilinen ters laleler çiçek açmaya başladı. Mart ve Nisan aylarında açtığı bölgeyi renklendiren ters lale, sadece estetik görüntüsü için değil aynı zamanda taşıdığı kültürel mirasla da ülkemiz için oldukça değerli.

Ters laleyi koparmanın cezası da bi' hayli yüksek.

Ters lale, halk arasında "Ağlayan Gelin" ya da "Hüzün Çiçeği" adıyla biliniyor.

Doğa güzellikleri ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, ilkbaharın müjdecisi ters laleler açtı. Mart ve Nisan aylarında açan ters laleler, bulundukları ortamı renklendiriyor, bakmaya doyulmayan manzaralar ortaya çıkıyor. 

Gelincik Dağı'nda açan ters lalelerin görüntüsü de görenleri kendisine hayran bıraktı. Fakat Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok ilinde açan ters lalelerin nesli, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında.

Bir ters laleyi koparmanın cezası, 577 bin TL.

Yılda yalnızca 20 gün yaşayabilen ters lale, havaların ısınmasıyla beraber açmaya başladı. Görenlerin hayran kaldığı ters laleler ise koruma altında olduğu için bu çiçeği kopartanlara, zarar verenlere ceza kesiliyor. 2024 yılında 244 bin 315 lira olan cezanın, artık 577 bin lira olduğu aktarılıyor. Yani bu endemik çiçeğe zarar verenler, neredeyse bir araba parası ödemek zorunda kalıyor. 

Türkiye'de 20'si endemik 43 farklı ters lale türü bulunuyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
