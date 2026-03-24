BBC Yazdı: Türkiye'nin 'Yeşil Altın' Üzerine Kurulu Şehri!

BBC Travel'dan Jen Rose Smith, Antep fıstığının şehre nasıl damga vurduğunu yazdı. Smith, fıstığı 'Türkiye'nin gastronomi başkentinin en değerli malzemesi ve şehrin efsanevi baklavasının ardındaki sır olmayı sürdürüyor' diyerek tanımladı. Elbette Antep fıstığının şehirdeki önemini anlamak için de Gaziantep'e kadar geldi!

Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi ve kültür üzerine çalışan Doç. Hatice Pekmez ile görüşen Smith, Pekmez'in 'Tatlılar burada tatlının ötesine geçer, neredeyse tüm dönüm noktalarımızı işaret eder' dediğini aktarıyor. Gaziantep'te tatlı geleneği beşikten mezara kadar devam ediyor. Yeni doğan bebek de vefat eden bir büyük de baklavayla anılıyor.

Gastronomi şehri olmak kolay değil. Hayat burada çok erken başlıyor!