onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
BBC Yazdı: Türkiye'nin 'Yeşil Altın' Üzerine Kurulu Şehri!

Dilara Bağcı Peker
24.03.2026 - 12:30

Gaziantep, tarihte en uzun süre kesintisiz yerleşimin görüldüğü en eski kentlerden biri. Tarihi, kültürü ve doğasıyla insanları kendine çeken Gaziantep, en çok da mutfağıyla meşhur. Fıstığı, baklavası, katmeri, kebapları...

BBC Travel'dan Jen Rose Smith de Gaziantep'i kaleme aldı ve 'yeşil altın' denilen fıstığın şehre nasıl damgasını vurduğunu yazdı.

Kaynak: BBC / Jen Rose Smith

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gaziantep, BBC Travel'ın radarına fıstıkla girdi.

BBC Travel'dan Jen Rose Smith, Antep fıstığının şehre nasıl damga vurduğunu yazdı. Smith, fıstığı 'Türkiye'nin gastronomi başkentinin en değerli malzemesi ve şehrin efsanevi baklavasının ardındaki sır olmayı sürdürüyor' diyerek tanımladı. Elbette Antep fıstığının şehirdeki önemini anlamak için de Gaziantep'e kadar geldi!

Gaziantep Üniversitesi'nde gastronomi ve kültür üzerine çalışan Doç. Hatice Pekmez ile görüşen Smith, Pekmez'in 'Tatlılar burada tatlının ötesine geçer, neredeyse tüm dönüm noktalarımızı işaret eder' dediğini aktarıyor. Gaziantep'te tatlı geleneği beşikten mezara kadar devam ediyor. Yeni doğan bebek de vefat eden bir büyük de baklavayla anılıyor.

Gastronomi şehri olmak kolay değil. Hayat burada çok erken başlıyor! 

'Şehirde gün doğmadan önce fırıncılar, saf ve dumansız ısısı nedeniyle tercih edilen meşe odunlu fırınları yakar. Tatlı fıstık ve kaymakla doldurulmuş incecik açılmış katmeri hazırlamak için erkenden işe koyulurlar. Sabah 08.00'de, yüzyıllık aile işletmesi Katmerci Zekeriya Usta'ya vardığımda, insanlar küçük ahşap masaların etrafında toplanmış, fırından sıcak ve çıtır çıkan katmer tabaklarının üzerinden birbirlerine sürahiyle soğuk süt uzatıyordu.'

"Gaziantep'te malzemelere büyük bir saygımız vardır."

Bu sözler, Gaziantep'in yüzyıllık fırını Katmerci Zekeriya Usta'nın üçüncü kuşak sahibi Mehmet Özsimitçi'ye ait. Kentte malzemelere değer verilmesi ise yeni bir durum değil. Antep'te fıstığın tarihi, binlerce yıl öncesine uzanıyor:

'Fıstık şeklinde bir binada, fıstık ağaçlarının arasında küçük ve ücretsiz Fıstık Müzesi'ni ziyaret ettiğimde, Gaziantep'in 50 km güneyindeki Oylum Höyük'te MÖ 3. binyıla tarihlenen fıstık kalıntılarının bulunduğunu, yerleşimin MÖ 3400'den beri kesintisiz yaşam izleri taşıdığını öğrendim.'

'Bakırcılar Çarşısı'ndaki tezgâhlar fıstık kaplı lokumlar ve valize atılabilecek fıstık ezmesi ruloları sunar. Fırınların dışındaki neon tabelalar 'fıstık' kelimesini parlak limon yeşili harflerle yanıp söner. Gaziantep'te 'fıstık', bilinmesi gereken iyi bir kelimedir. Arkadaşınıza ne kadar güzel olduğunu söylemek isterseniz 'fıstık gibisin' diyebilirsiniz.'

BBC yazarı Smith, hem Gaziantep'in tarihinden hem yemeklerinden hem de insanlarından oldukça etkilenmiş. Satır başlarını aktardığımız bu samimi yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın