Kamp Severler ve Doğa Tutkunları İçin Cazibe Merkezi Oldu: Kuruyan Göl Yeniden Canlandı!

Yayla turizmi açısından büyük önem taşıyan Kolak Gölü, yapılan çalışmaların ardından yeniden kamp severler ve doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede bulunuyor. Buna rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçi ağırlıyor.

Kışın seyrine doyulmaz manzaralar sunan Kolak Gölü, yeraltı sularıyla zeminden besleniyor. Ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması etkisiyle bir süre önce kurumuştu. Yapılan çalışmaların ardından yeniden eski günlerine dönen göl, nefes kesen bir manzara sunuyor.