Kamp Severler ve Doğa Tutkunları İçin Cazibe Merkezi Oldu: Kuruyan Göl Yeniden Canlandı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.03.2026 - 17:19

Ülkemizin son haftalarda aldığı yağış, bolluk ve bereketi de beraberinde getirdi. Kurumaya yüz tutan pek çok göl, yeniden canlandı. Böylece göl çevresindeki hayat da yeniden hareketlendi. Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan Kolak Gölü de yeniden eski ihtişamına kavuştu. 

Kolak Gölü, artık doğa severler için uğrak bir nokta!

Kuraklık nedeniyle kuruyan Kolak Gölü'nün yeniden canlanması için kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ile birlikte yapılan kapsamlı bir çalışmada, ilk olarak göl yüzeyinde oluşan kil tabakası temizlendi. Böylece gölün yeniden su tutması sağlandı. Son zamanlarda ülkemizde etkili olan yağışlar, Kolak Gölü'ndeki su seviyesini de yükseltti. 

Yeniden dolarak eski seviyesine ulaşan göl, doğal güzelliğini tekrar kazanmış oldu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gölün eski ihtişamına kavuşmasına destek veren DSİ yetkililerine teşekkür etti.

İlçenin sembolü, şimdilerde doğa severleri ve kampçıları bekliyor.

Yayla turizmi açısından büyük önem taşıyan Kolak Gölü, yapılan çalışmaların ardından yeniden kamp severler ve doğa tutkunları için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Adını sınırları içerisinde bulunduğu mahalleden alan Kolak Gölü kent merkezine 120 kilometre mesafede bulunuyor. Buna rağmen hem yaz mevsiminde hem de kış mevsiminde pek çok ziyaretçi ağırlıyor.

Kışın seyrine doyulmaz manzaralar sunan Kolak Gölü, yeraltı sularıyla zeminden besleniyor. Ancak zemin tabakasında biriken kil ve alüvyonların kaynakların önünü kapatması etkisiyle bir süre önce kurumuştu. Yapılan çalışmaların ardından yeniden eski günlerine dönen göl, nefes kesen bir manzara sunuyor.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
