Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında belki de farkında bile olmadan bastırdığın duygularının etkisi kendini gösterebilir. Kendini güçlü ve dayanıklı göstermeye çalışırken, aslında içten içe yorulduğunu hissetmeye başlıyorsun. Bu durum, Venüs ve Chiron'un kavuşumu ile birlikte duygusal yüklerini daha belirgin hale getiriyor.

Fakat endişelenme, çünkü bu farkındalık seni daha dengeli bir noktaya taşıyacak. Kendini sürekli güçlü gösterme çabasından vazgeçip her şeyi tek başına taşımanın zorunda olmadığını kabul etmenin tam zamanı. Bu kabullenme ile birlikte ise omuzlarındaki yükü hafifleyecek ve daha rahat bir nefes almanın yolunu bulacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise duygusal duvarlarının inceldiğini göreceksin. Bekar bir Oğlak burcuysan, belki de uzun zamandır içinde sakladığın duygularını birine açma isteği duyabilirsin. Tabii eğer ilişkin varsa, duygularını partnerinle paylaşmanın ne kadar iyileştirici bir etkisi olduğunu fark edeceksin. Kalbinin özgürleştiğini, aşkın büyüdüğünü ve seni sardığını sezeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…