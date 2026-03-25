Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 26 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 26 Mart Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 26 Mart Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iş hayatında geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığının gölgesi yeniden belirebilir. Belki bir proje, belki de bir kişi ya da bir fırsat, eski bir başarısızlığını yeniden canlandırabilir. Tam da bu noktada Venüs ile Chiron'un kavuşumu, devreye girecek ve bu kez farklı bir tepki vermeni sağlayacak.

Bu sayede, geri çekmek yerine güçleneceksin. Çünkü hem artık aynı hatayı yapmayacak kadar deneyimlisin hem de geçmişi telafi edebilirsin. Daha bilinçli ve dikkatli seçimlerle kaybettiklerinden çok daha fazlasını kazanabilirsin. Ama daha da önemlisi, öz güvenini artıracak ve sana güç verecek adımlar atarak geçmişten beslenebilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin açık ama hassas. Özellikle de bekar bir Koç burcuysan, geçmiş yaralarını deşen biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, eski bir aşığı da anımsatabilir, o aşığın ta kendisi de olabilir... İşte kalbin buna hazır olmalı. İlişkisi olan Koçlar için ise eski bir kırgınlık gündemde! Bu durumda şunu unutmamanı isteriz: Açıkça konuşularak ve anlaşılarak iyileşebilirsin. Bu, eski yaraları saklamanın ve göz ardı etmenin yararı yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iş hayatında kendini sorgulayabilirsin. Yaptığın iş, hak ettiği değeri görmüyor gibi hissedebilirsin. Haliyle bu durum, enerjini biraz düşürebilir. Neyse ki Venüs ile Chiron'un kavuşumu, bugün kendi değerini başkalarının gözünden değil, kendi gözlerinden ölçmen konusunda seni destekliyor. 

İşte bu farkındalıkla, kendine ve yaptıklarına dair yeni bir perspektif kazanıyorsun. Artık başkalarının onayını beklemek yerine, emeğini ve çabalarını daha fazla takdir edeceksin. Bu değişim ise sana uzun vadede daha fazla güç ve öz güven kazandıracak. Ancak daha da önemlisi, iş dünyasında hakkını alman konusunda seni destekleyecek. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında da öz değer konusu ön planda. Bekarsan, seni olduğun gibi kabul eden ve gerçekten takdir eden biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, senin değerini anlayacak ve seni yüceltecektir. Kalbine dokunacak, seni destekleyecek ve yolunu da açacaktır. Tabii eğer ilişkin varsa, bugün 'ben ne veriyorum, ne alıyorum' dengesini gözden geçirmelisin. İlişkideki karşılıklı verimliliği ve dengeli paylaşımı sorgulayabilirsin. Zira, düşündüğünden fazlasını hak ediyorsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün iş hayatında adeta bir zaman yolcususun... Geçmişte söylediğin belki de unuttuğun bir söz ya da yaptığın bir tercih, tıpkı bir bumerang gibi yeniden karşına çıkabilir. Bu durum, seni biraz düşündürebilir, belki de biraz huzursuz edebilir. Ancak endişelenme, bu aslında senin için bir fırsata dönüşmek üzere! 

Zira, gökyüzündeki Venüs ile Chiron kavuşumu geçmişin olumsuz etkilerini ortadan kaldırma fırsatı veriyor sana. Elinde kadersel bir kalemle resmen geleceği şekillendirebilirsin şimdi! Her şeyi değiştirme şansın da var gibi görünüyor. Tam da bu yüzden iş hayatında yeni hedefler belirle kendine ve bu kez sahiden zirveyi hedefle. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, sözlerin kalbe dokunduğu bir gün olacak. Bekar bir İkizler burcuysan, bir konuşmanın etkisi altında kalabilirsin. Belki bir flört, belki de bir arkadaşınla yapacağın bir sohbet, seni derinden etkileyebilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, yanlış anlaşılmaların şifalanma fırsatı var bugün. Onun seni sevmediğini mi düşünüyorsun ya da ona kırgın mısın? Yanıldığını göreceksin, seni şımartacak ve gönlünü alacak hoş bir sürprizle aşkı yeniden inşa edebilir bugün partnerin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş dünyası adeta güvenini sınayabilir! Birine fazlasıyla güvendiğini fark etmek ve bunun karşılığını alamamak profesyonel bakış açına olumlu etki etse de duygusal dengeni biraz sarsabilir. kırılan güvenin farkına varmanı sağlayan Venüs ile Chiron'un kavuşumu, ise yeni bir plan yapman konusunda seni destekliyor! 

Belki de daha temkinli olmalısın. Artık güçlü bir strateji oluşturmalı, güvendiğin dostlarının bile iş dünyasında birer rakibe dönüştüğünü bilmelisin. Sınırlarını belirlemeyi ve herkese aynı şekilde davranmamanın önemini de öğrenmelisin. Zaten sana başarıyı getirecek adım da bu olacak! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbin biraz savunmasız durumda. Eğer bekar bir Yengeçsen, yeni biriyle aranda hassas bir bağ oluşabilir. Tam da bu noktada ona anında teslim olabilirsin ama kalbinin kırılmaması için daha dikkatli olmalısın. İlişkisi olan Yengeçler için ise güven konuları gündeme gelebilir. Arkandan çevirilen işleri, ihaneti ve belki de sınırlarını ihlal eden partneri hayatından çıkarma zamanı geldi. Kendini özgürleştir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilir. Çalışmalarının yeterince takdir görmediğini mi düşünüyorsun? Ancak bu durum moralini bozmamalı, bunun yerine sana güç ve ilham olmalı. Zira Venüs ile Chiron'un kavuşumu, hak ettiğini alman ve sahnedeki yerini garantilemen konusunda seni destekliyor. Şimdi kendini gösterme, hak ettiğini alma zamanı! 

Artık sadece alkış almak için değil, kendi değerini ve yeteneklerini bildiğin için ilerlemeye başlatabilirsin. Bu değişim belki hemen sonuç vermeyebilir ama uzun vadede sana büyük kazanımlar sağlayacaktır. Etrafında senden parlak gibi görünen başarılar olsa da sonunda tek bir yıldız var ve o da sensin! Bunu yeniden anlayacak ve herkese göstereceksin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, ilgiye olan ihtiyacının arttığını hissediyor olmalısın. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, seni gerçekten gören ve anlayan biriyle güzel bir bağ kurabilirsin. Bu heyecanlı yakınlaşma, tatlı bir flörtün ve hoş sürprizlerin de habercisi olabilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa ve ilgisizlikten muzdaripsen, durum farklı! Belki de partnerinle konuşmalı, ilişkiden istediğini almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iş hayatında geçmiş zaferlerinden güç alacaksın. Eskileri büyütme eğiliminde olan iç sesini daha da yüksek sesle duymaya başlıyorsun. Belki de ilk kez kendini biraz abartacaksın. Bu konuda seni destekleyen ise Venüs ve Chiron'un gökyüzündeki kavuşumu olacak. 

Tam da bu noktada kendine karşı her zamankinden daha az eleştirel ve daha fazla şefkatli bir yaklaşım sergilemeyi denemelisin. Bu sayede bakış açını değiştirebilir, kariyerinin seyrini değiştirecek yeni başarılara da imza atabilirsin. Göster kendini, hiç vakit kaybetmeden. Şimdi başarıyla taçlanma ve gücüne güç katma vakti. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemdesin. Özellikle bekar bir Başak burcuysan, kendilerini biraz yetersiz hissedebilirsin. Bu yüzden aşkı hak etmediğini düşünebilir, yalnızlaşabilirsin. Oysa, seninle olmak bir şans... İşte bunu sakın unutma. Tabii eğer ilişkin varsa, eleştiri yerine anlayış ve empati göstermek aşkın mimarı olacaktır. Şimdi aşkı sahiden yüreğinde hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iş hayatında birtakım iniş çıkılar söz konusu olabilir. Belki de bir iş ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilirsin. Kendini fazla veren taraf olarak hissedebilirsin ve bu durum, seni biraz düşündürebilir. Venüs ve Chiron'un kavuşumu da eşitlik konusunda yaşadığın yaraları ortaya çıkarabilir. Galiba artık, herkes kadar emek harcamayı seçeceksin! 

Tam da bu noktada iş dünyasında yeni sınırlar belirlemeyi tercih edebilirsin. Dengeyi yeniden kurmak tamamen senin elinde. Ancak bunu kendini geri plana atmak olarak değerlendirmemelisin. Zira bu durum, senin için oldukça olumlu bir gelişme. Daha az çalışıp emeklerinin karşılığı kadar ödün vereceksin. Böylece kendine daha fazla vakit ayırdığını ve daha az yorulduğunu da fark edebilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise denge arayışın bir hayli yoğunlaşıyor. Eğer bekar bir Teraziysen, flörtlerin ilk anından itibaren karşılıklı sevgi ve ilgiye odaklanabilirsin. Hissetmediğin, seni hak etmeyen kimsenin yanında olmayacaksın. Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün karşılıklı emek verme konusu ön plana çıkıyor. İlişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, her iki tarafın da emek vermesi gerektiğinin altını çizeceksin. Yani partnerine de en az senin kadar pay düşecek artık. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi biraz karmaşık olacak gibi görünüyor. İş hayatında, yeniliklere ve teknolojiye odaklanabilirsin. Bir yandan günlük rutinlerini ve mevcut iş düzenini korurken, bir yandan da yenilik arayışana girebilirsin. Bu durumda, zamanını ve enerjini ikiye bölmen gerekebilir. 

Tüm bu karmaşayı ve gücü sana vadeden ise Venüs ve Chiron'un kavuşumu!  Aynı anda pek çok işi yönetmeni sağlayan bir enerji ile risk almadan yükselişe geçme fırsatı seni bekliyor. Bir yıldız gibi parlamaya ve iş dünyasında farklı dinamikleri yönetmeye hazır ol. Yeterince çaba sarf ettiğinde alacağın karşılıkla iş dünyasında adeta yeni bir vizyon yaratabilirsin. 

Peki ya aşk? Eğer bekar bir Akrep burcuysan, birine karşı güçlü ama bir o kadar da kırılgan hisler geliştirebilirsin. Bu durum, karmaşık duygularınla başa çıkmakta zorluk çekebilirsin. Ancak bu hislerin seni daha anlayışlı ve empatik bir kişi yapacağını unutma. Zira by karmaşa, aşkın ayak sesleri olmalı! Ama eğer bir ilişkin varsa, bugün geçmişteki bir yaranın iyileştiğini hissedebilirsin. Artık onu daha iyi anlayacak ve aşıksan affedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iş hayatına hiç olmadığı kadar yabancı hissedebilirsin. İş yerindeki herkes, her şey sanki bir anda değişmiş gibi görünebilir. Zira Venüs ve Chiron'un kavuşumu, aidiyet konusundaki yaralarını ve hassasiyetlerini yeniden gündeme getiriyor. Bu durum, seni derin bir iç sorgulamaya itiyor ve kendini daha rahat hissedeceğin bir iş aramaya başlıyorsun! 

Bu farkındalıkla birlikte, belki de hayatında yeni bir yön arayışına da giriyorsun. Artık sadece para kazanmak veya başkalarını memnun etmek için değil, kendini gerçekten mutlu ve tatmin olmuş hissetmek için bir şeyler yapmak istiyorsun. İşte bu da, hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kararsızlık söz konusu. Özgürlüğünü korumak mı, yoksa birine bağlanmak mı? İşte bu, bugünlerde en çok kafa yorduğun konu olabilir. Bekarsan, yeni biriyle yakınlaşırken aynı zamanda bir adım geri atma ihtiyacı hissedebilirsin. Ama eğer ilişkin varsa, partnerlerinle aralarındaki mesafe ve alan konusu önem kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında belki de farkında bile olmadan bastırdığın duygularının etkisi kendini gösterebilir. Kendini güçlü ve dayanıklı göstermeye çalışırken, aslında içten içe yorulduğunu hissetmeye başlıyorsun. Bu durum, Venüs ve Chiron'un kavuşumu ile birlikte duygusal yüklerini daha belirgin hale getiriyor.

Fakat endişelenme, çünkü bu farkındalık seni daha dengeli bir noktaya taşıyacak. Kendini sürekli güçlü gösterme çabasından vazgeçip her şeyi tek başına taşımanın zorunda olmadığını kabul etmenin tam zamanı. Bu kabullenme ile birlikte ise omuzlarındaki yükü hafifleyecek ve daha rahat bir nefes almanın yolunu bulacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise duygusal duvarlarının inceldiğini göreceksin. Bekar bir Oğlak burcuysan, belki de uzun zamandır içinde sakladığın duygularını birine açma isteği duyabilirsin. Tabii eğer ilişkin varsa, duygularını partnerinle paylaşmanın ne kadar iyileştirici bir etkisi olduğunu fark edeceksin. Kalbinin özgürleştiğini, aşkın büyüdüğünü ve seni sardığını sezeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün iş hayatında kendini biraz yalnız ve dışlanmış hissedebilirsin. Belki de renkli kişiliğin ve yenilikçi düşüncelerin, çevrendekilerin anlamakta zorlandığı bir durum yaratıyordu, ne dersin? Oysa Venüs ve Chiron'un kavuşumunun gökyüzünü sarması ile kendini daha özgür bırakmalısın. Ait olma hissini bir kenara bırakıp yaratıcılığından güç almalısın belki de!

Şimdi kendinde daha da yakınlaşmanı sağlayan bu enerji ile iş kurmaya ne dersin? Hem kişiliğini güçlendirecek hem de kazancını bereketlendirecek adımlar atabilirsin bu sayede. Hadi, göster kendini ve herkese rağmen ufkunu açmaya, sınırlarını genişletmeye devam et. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise özgünlüğün ve farklılıkların ön plana çıkıyor. Eğer bekar bir Kova burcuysan, senin bu özgün ve farklı yanlarını kabul eden ve sevebilecek biriyle tanışma şansın oldukça yüksek görünüyor. İki özgür ruh, hayata renk katmak üzere bir araya geliyor... Tabii eğer ilişkin varsa, farklılıkların aşkı zenginleştiriyor ve güçlendiriyor. Ayrı dünyaların insanları olduğun partnerinle aşka bambaşka bir perspektiften bakmaya hazır ol! Aşk sana şimdi keyif verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün enerjisi iş hayatındaki konumunu etkiliyor. Artık başkaları için kendini feda etmeye devam etmeyeceksin! Şimdi, 'Neden başkaları için kendimi geri plana atıyorum?' demenin tam zamanı. Zira Venüs ve Chiron'un kavuşumunun etkisiyle, kendine sınır koyma ihtiyacı da seni sarıyor! 

Artık kendine alan açmayı öğrenmelisin! Başkalarına verdiğin değeri, kendine de vermenin zamanı geldi. Özellikle de söz konusu profesyonel hayat olduğunda, hedeflerin ve amaçların doğrultusunda hareket etmelisin. Kendi isteklerini gerçeğe dönüştürmeye odaklanarak hayal ettiğin başarıyı elde etmelisin. Bunu yapabileceğini biz biliyoruz, sen de emin olmalı ve ilk adımı atmalısın! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, kalbin oldukça açık durumda. Eğer bekarsan, birine hızla bağlanma eğiliminde olabilirsin. Ancak unutma ki sınırlarını koruman önemli. Yeni bir aşka başlarken, kendini anlatmalısın. Tabii eğer ilişkin varsa, fedakarlık dengesi yeniden kuruluyor. Partnerine karşı olan fedakarlıklarının karşılığını almanın zamanı geldi. Bu durumda belki de partnerin üzerine eğilir, seni pamuklara sarıp sarmalar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

