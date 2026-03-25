Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 26 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kalbinin sınırlarını genişletebileceğin bir gün ama aynı zamanda hassaslık dereceni de yüksek tutuyor. Eğer bekar bir Koç burcuysan, geçmişteki yaralarını yeniden açabilecek biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, eski bir aşkını hatırlatabilir, hatta belki de o eski aşkın bizzat kendisi olabilir... İşte bu yüzden kalbinin bu tür bir duruma hazır olması gerekiyor.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, eski bir kırgınlık bugün gündemine gelebilir. Bu durumda sana bir tavsiye vermek isteriz: Açık ve dürüst bir iletişimle bu durumu çözebilirsin. Unutma ki eski yaraları saklamak ve göz ardı etmek hiçbir zaman çözüm olmamıştır. Bunun yerine, bu yaraları iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapmalısın. Bu, belki de bir konuşma, belki de bir özür olabilir. Sonuçta, kalbinin huzuru için ne gerekiyorsa onu yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…