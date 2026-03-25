onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 26 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 26 Mart Perşembe gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün iş hayatında geçmişte karşılaştığın ve seni hayal kırıklığına uğratan bir durumun gölgesi yeniden karşına çıkabilir. Belki bir zamanlar büyük umutlarla başladığın ama sonu hüsranla biten bir proje, belki de seni hayal kırıklığına uğratan bir kişi ya da kaçırdığını düşündüğün bir fırsat, eski bir başarısızlık anını yeniden hatırlatabilir.

Tam da bu noktada, gökyüzünde gerçekleşen Venüs ile Chiron'un kavuşumu, seninle birlikte olacak ve bu kez farklı bir tepki vermeni sağlayacak. Bu kavuşum, daha önceki hatalarından ders almanı ve bu sefer daha bilinçli hareket etmeni sağlayacak.

İşte bu sayede, geçmişteki başarısızlıklarının gölgesinde kalmak yerine, onları bir güç kaynağına dönüştüreceksin. Hem artık aynı hatayı yapmayacak kadar deneyimli olduğunu fark edecek hem de geçmişi telafi etme fırsatını yakalayacaksın. Daha bilinçli ve dikkatli seçimlerle, kaybettiklerinden çok daha fazlasını kazanma şansın olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iş hayatında kendini biraz fazla sorgulayabilirsin, belki de yaptığın işin hak ettiği değeri almadığını düşünebilirsin. Bu durum, enerjini biraz düşürebilir ve motivasyonunu azaltabilir. Ancak gökyüzünde oluşan Venüs ve Chiron kavuşumu, bugün kendi değerini başkalarının gözünden değil, kendi gözlerinden ölçmen konusunda sana yardımcı olacak.

Bu göksel etkileşim sayesinde, kendine ve yaptıklarına dair yeni bir perspektif kazanacak ve belki de ilk defa gerçekten kendi değerini anlayacaksın. Artık başkalarının onayını beklemek yerine, kendi emeğini ve çabalarını daha fazla takdir etmeye başlayacaksın. Bu değişim, sana uzun vadede daha fazla güç ve öz güven kazandıracak. Daha da önemlisi, bu yeni farkındalık ve öz güven, iş dünyasında hakkını alman konusunda sana destek olacak. Kendi değerini bilen ve bunu savunan biri olarak, hak ettiğin değeri almanın yollarını bulacaksın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün iş hayatında adeta bir zaman yolculuğuna çıkıyorsun. Geçmişte ağzından çıkan, belki de hafızanın derinliklerine gömdüğün bir cümle ya da yaptığın bir seçim, bir bumerangın dönüşü gibi yeniden hayatına giriyor. Bu durum, seni biraz düşünmeye itiyor. Belki de içinde bulunduğun huzur ortamını biraz sarssa da sonunda senin için yeni bir fırsatın kapısını aralıyor.

Gökyüzündeki Venüs ve Chiron'un kavuşumu, geçmişin olumsuz etkilerini silme fırsatı sunuyor. Elinde adeta kadersel bir kalemle, geleceğini yeniden şekillendirme gücüne sahipsin. Hatta, hayatındaki her şeyi değiştirme şansın bile var. İşte tam da bu sebeple, iş hayatında yeni hedefler belirlemeli ve bu sefer gerçekten zirveyi hedeflemelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş hayatının karmaşası içerisinde bir de güven konusunda sınanabilirsin. Birine olan derin güveninin karşılıksız kalması, profesyonel vizyonunu keskinleştirirken, duygusal dengeni biraz sallayabilir. Bu durum, Venüs'ün, Chiron ile gökyüzünde buluşmasıyla, kırılan güvenin farkına varmanı sağlar. Zira bu kavuşum, yeni bir strateji oluşturma konusunda sana ilham verir.

Belki de biraz daha temkinli olmanın zamanı gelmiştir. Artık sağlam bir strateji oluşturmalısın, çünkü iş hayatında en güvendiğin dostların bile birer rakibe dönüşebilir. Sınırlarını belirlemeyi ve herkese karşı aynı tavrı sergilememenin önemini kavramalısın. İşte bu, sana başarıyı getirecek olan adımdır. Bu durum, sadece iş hayatında değil, genel yaşamında da sana yardımcı olabilir. Bu yüzden, güvenini kimlere ve ne kadar vereceğini dikkatlice seçmelisin.

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün iş dünyasında tansiyon artabilir. Belki de emeklerinin karşılığını almadığını hissediyorsun, belki de çabaların yeterince değer görmüyor. Ancak bu durum, moralini bozacak bir sebep olmamalı. Aksine, bu durum senin için bir motivasyon kaynağı olmalı. Zira Venüs'ün Chiron ile kavuşumu, hak ettiğin değeri alman ve sahnede hak ettiğin yeri koruman konusunda seni destekliyor. Şimdi, kendini gösterme ve hak ettiğin değeri alma zamanı!

Artık alkışlar ve takdirler için değil, kendine olan inancın ve yeteneklerinin farkında olduğun için ilerlemeye başlayabilirsin. Bu değişim belki hemen sonuç vermeyebilir ancak uzun vadede sana büyük kazanımlar sağlayacaktır. Etrafında, senden daha parlak gibi görünen başarılar olabilir. Sonunda, sahnede tek bir yıldız var ve o da sensin. Bu gerçeği yeniden anlayacak ve herkese göstereceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün iş hayatında geride bıraktığın zaferlerden ilham almanın tam sırası. İçindeki o ses, geçmişteki başarılarını büyütmek için çırpınan bir ses, bugünlerde daha da yüksek perdeden çalıyor. Belki de ilk defa kendini biraz fazla övme eğiliminde olacaksın. Bu konuda seni destekleyen ise gökyüzünde gerçekleşen Venüs ve Chiron kavuşumu. Bu güçlü kavuşum, senin içindeki ışığı daha da parlatacak.

Bugün, kendine karşı her zamankinden daha az eleştirel olmayı, daha fazla anlayış ve şefkat göstermeyi denemelisin. Bu, bakış açını değiştirebilir ve kariyerinde yeni bir döneme giriş yapmanı sağlayabilir. Kendini gösterme zamanı geldi, hiç vakit kaybetmeden. Şimdi, başarının taçlandığı ve gücünün daha da arttığı bir döneme adım atma vakti. Kendine inan ve bu enerjiyi kullanarak yeni başarılara imza at! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün iş hayatında iniş ve çıkışlar söz konusu olabilir. İş ilişkilerinde dengeyi sağlamakta zorlanabilir, belki de kendini fazlasıyla veren taraf olarak hissedebilirsin. Bu durum, seni biraz düşündürebilir, hatta belki de biraz huzursuz edebilir. Ayrıca, gökyüzünde Venüs ve Chiron'un kavuşumu, eşitlik konusunda yaşadığın yaraları gözler önüne serebilir. Belki de artık, herkes kadar emek harcamayı seçeceksin. Kendini fazla yoran işlerden biraz uzaklaşma kararı alabilirsin.

İşte tam da bu noktada, iş dünyasında yeni sınırlar belirlemeyi düşünebilirsin. Dengeyi yeniden kurmak tamamen senin elinde. Tabii bunu kendini geri plana atmak olarak değerlendirmemelisin. Aksine, bu durum senin için oldukça olumlu bir gelişme olmalı.

Daha az çalışıp emeklerinin karşılığı kadar ödün verme kararı alabilirsin. Bu durumda kendine daha fazla vakit ayırabileceğini ve daha az yorulduğunu da fark edebilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi biraz karmaşık bir tablo çiziyor. İş hayatında, yeniliklere ve teknolojiye odaklanma eğiliminde olabilirsin. Bu, belki de bir yandan günlük rutinlerini ve mevcut iş düzenini koruma ihtiyacını hissederken, diğer yandan da yenilik arayışına girebileceğin bir durum oluşturabilir. Bu durumda, zamanını ve enerjini ikiye bölmen gerekebilir. 

Fakat endişelenme, tüm bu karmaşayı ve gücü sana vadeden ise Venüs ve Chiron'un kavuşumu. Bu kavuşum, bir yandan dağ gibi işlerin altından kalkabilme enerjisi, diğer yandan da risk almadan yükselişe geçme fırsatı sunuyor. Bir yıldız gibi parlamaya ve iş dünyasında farklı dinamikleri yönetmeye hazır ol.

Üstelik bu enerjik birliktelik, aynı anda pek çok işi yönetmeni sağlayacak bir enerji ile seni donatıyor. Yeterince çaba sarf ettiğinde, alacağın karşılıkla iş dünyasında adeta yeni bir vizyon yaratabilirsin. Yani, bu karmaşık enerji senin için bir fırsat olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün iş yerinde kendini biraz garip hissetmeye başlayabilirsin. Her şey aynı görünse de, sanki bir gece içinde tüm dünya değişmiş gibi hissedebilirsin. İş arkadaşların, masa üstündeki kahve fincanın bile bir anda yabancılaşmış olabilir. Bunun sebebi, Venüs ve Chiron'un birleşimi ile birlikte aidiyet duygusuyla ilgili hassasiyetlerin ve yaraların yeniden gün yüzüne çıkması. Bu göksel etkileşimin etkisi ile kendini nerede daha rahat hissedeceğini, hangi işin seni daha çok mutlu edeceğini düşünmeye başlıyorsun.

İşte bu da hayatında yeni bir yön arayışını da beraberinde getiriyor. Artık sadece para kazanmak, başkalarını memnun etmek için değil, kendini gerçekten mutlu ve tatmin olmuş hissetmek için bir şeyler yapmak istiyorsun. Bu arzun, hayatında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşte bu dönem, belki de hayatını daha önce hiç olmadığı kadar dolu dolu yaşamanı sağlayacak. Kendini daha özgür, daha mutlu ve daha tatmin olmuş hissetmenin zamanı geldi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında birtakım duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Belki de senin bile tam olarak farkında olmadığın, bastırdığın duygularının etkisi bugün kendini daha belirgin bir şekilde göstermeye başlayabilir. Her zaman olduğu gibi, güçlü ve dayanıklı bir duruş sergilemeye çalışıyorsun. Ancak bu duruşun altında yatan gizli yorgunluğun, iç dünyanda hissettiğin tükenmişliği artık saklayamıyor.

Tam da bu noktada Venüs ve Chiron'un kavuşumu devreye giriyor! Böylece duygusal yüklerin daha belirgin hale geliyor. İşte bu da dengeli ve huzurlu bir noktaya ulaşmanı sağlıyor. Kendini sürekli olarak güçlü gösterme çabasından vazgeçip her şeyi tek başına taşımanın zorunda olmadığını kabul etmenin tam zamanı. Bu kabullenme süreci, omuzlarınızdaki ağırlığı hafifletecek ve daha rahat bir nefes almanı sağlayacak. Kendine izin ver ve biraz daha rahat nefes almak için kendine alan tanı! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ofiste biraz yalnızlık hissi çekebilirsin, sanki bir köşeye itilmiş gibi. Belki de bu, enerjik ve canlı karakterinin, yenilikçi düşüncelerinin çevren tarafından tam anlaşılamamasından kaynaklanıyor olabilir, ne dersin? Ancak bugün Venüs ve Chiron'un gökyüzünde birleştiği bu özel gün, kendini daha rahat ve özgür hissetmen için bir fırsat olabilir. Belki de bu ait olma ihtiyacını bir kenara bırakıp yaratıcılığından ve özgünlüğünden ilham almanın tam zamanıdır.

Bu enerji, içindeki girişimci ruhu ortaya çıkarmanı sağlayabilir. Kendine olan güvenini artırmanın ve finansal durumunu iyileştirmenin tam zamanı. Bu, hem kişisel gelişimini destekleyecek hem de maddi kazancını artıracak bir adım olabilir. Hadi, kendini göster ve herkese rağmen ufkunu genişlet, sınırlarını zorla. Kendine olan inancını kaybetme ve her zaman olduğu gibi, kendi yolunu çizmeye devam et. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün iş hayatını etkileyen enerjiler hakkında konuşmak istiyoruz. Artık kendini başkaları için feda etme döneminin sonuna geldiğini hissediyor musun? Eğer öyleyse, bu hislerini bir kenara bırakman ve 'Neden başkaları için kendimi ikinci plana atıyorum?' diye sorgulamanın tam zamanı.

Venüs ve Chiron'un gökyüzünde birleştiği bu dönemde, kendine sınırlar koyma ihtiyacının da arttığını hissedebilirsin. Bu durum, senin için oldukça doğal ve gerekli. Kendine alan açmayı öğrenmenin ve başkalarına verdiğin değeri kendine de vermenin zamanı geldi.

Özellikle profesyonel hayatın söz konusu olduğunda, hedeflerin ve amaçların doğrultusunda hareket etmen gerektiğini unutma. Kendi isteklerini gerçeğe dönüştürmeye odaklanman, hayal ettiğin başarıyı elde etmen için oldukça önemli. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın