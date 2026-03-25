Sevgili Yay, bugün iş hayatına hiç olmadığı kadar yabancı hissedebilirsin. İş yerindeki herkes, her şey sanki bir anda değişmiş gibi görünebilir. Zira Venüs ve Chiron'un kavuşumu, aidiyet konusundaki yaralarını ve hassasiyetlerini yeniden gündeme getiriyor. Bu durum, seni derin bir iç sorgulamaya itiyor ve kendini daha rahat hissedeceğin bir iş aramaya başlıyorsun!

Bu farkındalıkla birlikte, belki de hayatında yeni bir yön arayışına da giriyorsun. Artık sadece para kazanmak veya başkalarını memnun etmek için değil, kendini gerçekten mutlu ve tatmin olmuş hissetmek için bir şeyler yapmak istiyorsun. İşte bu da, hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kararsızlık söz konusu. Özgürlüğünü korumak mı, yoksa birine bağlanmak mı? İşte bu, bugünlerde en çok kafa yorduğun konu olabilir. Bekarsan, yeni biriyle yakınlaşırken aynı zamanda bir adım geri atma ihtiyacı hissedebilirsin. Ama eğer ilişkin varsa, partnerlerinle aralarındaki mesafe ve alan konusu önem kazanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…