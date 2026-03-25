Sevgili İkizler, bugün iş hayatında adeta bir zaman yolcususun... Geçmişte söylediğin belki de unuttuğun bir söz ya da yaptığın bir tercih, tıpkı bir bumerang gibi yeniden karşına çıkabilir. Bu durum, seni biraz düşündürebilir, belki de biraz huzursuz edebilir. Ancak endişelenme, bu aslında senin için bir fırsata dönüşmek üzere!

Zira, gökyüzündeki Venüs ile Chiron kavuşumu geçmişin olumsuz etkilerini ortadan kaldırma fırsatı veriyor sana. Elinde kadersel bir kalemle resmen geleceği şekillendirebilirsin şimdi! Her şeyi değiştirme şansın da var gibi görünüyor. Tam da bu yüzden iş hayatında yeni hedefler belirle kendine ve bu kez sahiden zirveyi hedefle.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, sözlerin kalbe dokunduğu bir gün olacak. Bekar bir İkizler burcuysan, bir konuşmanın etkisi altında kalabilirsin. Belki bir flört, belki de bir arkadaşınla yapacağın bir sohbet, seni derinden etkileyebilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, yanlış anlaşılmaların şifalanma fırsatı var bugün. Onun seni sevmediğini mi düşünüyorsun ya da ona kırgın mısın? Yanıldığını göreceksin, seni şımartacak ve gönlünü alacak hoş bir sürprizle aşkı yeniden inşa edebilir bugün partnerin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…