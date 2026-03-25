Sevgili Aslan, bugün iş hayatında bazı zorluklarla karşılaşabilir. Çalışmalarının yeterince takdir görmediğini mi düşünüyorsun? Ancak bu durum moralini bozmamalı, bunun yerine sana güç ve ilham olmalı. Zira Venüs ile Chiron'un kavuşumu, hak ettiğini alman ve sahnedeki yerini garantilemen konusunda seni destekliyor. Şimdi kendini gösterme, hak ettiğini alma zamanı!

Artık sadece alkış almak için değil, kendi değerini ve yeteneklerini bildiğin için ilerlemeye başlatabilirsin. Bu değişim belki hemen sonuç vermeyebilir ama uzun vadede sana büyük kazanımlar sağlayacaktır. Etrafında senden parlak gibi görünen başarılar olsa da sonunda tek bir yıldız var ve o da sensin! Bunu yeniden anlayacak ve herkese göstereceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, ilgiye olan ihtiyacının arttığını hissediyor olmalısın. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, seni gerçekten gören ve anlayan biriyle güzel bir bağ kurabilirsin. Bu heyecanlı yakınlaşma, tatlı bir flörtün ve hoş sürprizlerin de habercisi olabilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa ve ilgisizlikten muzdaripsen, durum farklı! Belki de partnerinle konuşmalı, ilişkiden istediğini almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…