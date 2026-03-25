Sevgili Aslan, bugünlerde kendini daha fazla ilgi merkezinde görmek isteyebilirsin. Özellikle bekar bir Aslan burcuysan, hayatlarına yeni biri girebilir. Bu kişi ise seni derinlemesine anlayan ve seni olduğun gibi kabul eden biri olabilir. Bu yeni ve heyecan verici yakınlaşma, bir flört dönemine işaret ediyor. Kim bilir, belki de hayatına yeni giren bu kişi, sana hoş sürprizler yaparak kalbini çalmayı başarabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa ve son zamanlarda partnerinden yeteri kadar ilgi göremediğini düşünüyorsan, durum biraz daha farklı olabilir. Belki de partnerinle bir konuşma yapmanın vakti gelmiştir. İlişkiden beklentilerini açıkça ifade etmek, hem senin hem de partnerinin daha mutlu olmasını sağlayabilir. Unutma ki herkesin ilgiye ve sevgiye ihtiyacı vardır ve bu konuda taleplerini dile getirmekten çekinmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…