Sevgili Aslan, aşk hayatında belirsizliklerle dolu bir labirentte kayıp mı oldun? Öyleyse bugün tam da senin günün! Özellikle de bekar bir Aslan burcuysan aşk hayatında ne istediğini artık daha net bir şekilde görüyorsun. Belki de uzun zamandır aradığın o özel kişiye bir adım daha yaklaştın. Arayışın, kalbinin ritmini belirleyen bu yeni bilinçle şekilleniyor. Bu yüzden, aşka olan mesafen hızla kısalıyor.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün ailenin ilişkinin yönünü belirlemesi gereken gün olabilir. Partnerin ve senin isteğinle geniş aile bir araya gelebilir. Belki de bir süredir aklında olan o büyük adımı atmanın zamanı geldi. Belki de bugün, yüzüklerini takmanın, çeyiz alışverişine çıkmanın tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…