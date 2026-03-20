Sevgili Aslan, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, aşk hayatında bazı kararlar almanın zamanı geldi. Kalbindeki duyguları ortaya dökmek mi, yoksa saklamaya devam mı etmek istersin? Bu sorunun yanıtı belki de senin aşk hayatının geleceğini belirleyecek.

Bir yandan, sevdiğin kişiye hislerini açıklamak ve tüm kartlarını masaya koymak isteyebilirsin. Ancak diğer yandan, belki de gerçeklerin saklı kalmasını ve mevcut düzenin bozulmamasını tercih edersin. Bu ikilemde kalmışsan, öncelikle kendine net olmalısın. Kendi iç dünyanda ne istediğini, neyin seni mutlu edeceğini belirle.

Bazen, bir ihaneti reddedebilirsin. Bazen de aşk dolu duyguları geri çevirebilirsin... Ancak unutma ki hayatında ait olduğun yeri iyi düşünüp hak ettiğin değeri almaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…