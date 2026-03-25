Sevgili Başak, bugün iş hayatında geçmiş zaferlerinden güç alacaksın. Eskileri büyütme eğiliminde olan iç sesini daha da yüksek sesle duymaya başlıyorsun. Belki de ilk kez kendini biraz abartacaksın. Bu konuda seni destekleyen ise Venüs ve Chiron'un gökyüzündeki kavuşumu olacak.

Tam da bu noktada kendine karşı her zamankinden daha az eleştirel ve daha fazla şefkatli bir yaklaşım sergilemeyi denemelisin. Bu sayede bakış açını değiştirebilir, kariyerinin seyrini değiştirecek yeni başarılara da imza atabilirsin. Göster kendini, hiç vakit kaybetmeden. Şimdi başarıyla taçlanma ve gücüne güç katma vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal hassasiyetlerin yüksek olduğu bir dönemdesin. Özellikle bekar bir Başak burcuysan, kendilerini biraz yetersiz hissedebilirsin. Bu yüzden aşkı hak etmediğini düşünebilir, yalnızlaşabilirsin. Oysa, seninle olmak bir şans... İşte bunu sakın unutma. Tabii eğer ilişkin varsa, eleştiri yerine anlayış ve empati göstermek aşkın mimarı olacaktır. Şimdi aşkı sahiden yüreğinde hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…