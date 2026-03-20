Sevgili Başak, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle beraber iş hayatına dair tüm soruların cevap buluyor. Özellikle de konfor alanından çıkmak, iş hayatında ciddi bir değişiklik yapmak gibi konular masaya yatıyor. Mevcut düzeni tamamen değiştirmek, bir anda istifa etmek de gündeminde yerini alabilir.

Zira, kendinden emin bir şekilde yanıtladığın her sorunun cevabı seni kendin olmaya bir adım daha yaklaştıracak. Günün sonunda mı? Kendi yolunu aradığını hissedeceksin. Belki hayalindeki işi kurmak, start-up açmak, cafe işletmek ya da dijital dünya üzerinden para kazanmak... Aklındaki bunlardan biri ise başarabileceğini bilmelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesafeyi tercih edebilirsin. Sınırlarını korumak ve yalnız kalmak bugün sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Galiba sahte gülümsemeler, heyecanı biten ilişkiler ya da sonu olmayan flörtler seni sıkmıştır. Gerçek duyguyu, derin aşkı ve tutkuyu aramaya başlamak için ise geri çekilmek en iyisi olacaktır. Üzerindeki yüklerden kurtul ve yeniden aşkı düşün. Mesafe istemeyeceğin o aşkı aramaya başlama vakti! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…