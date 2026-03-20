Sevgili Başak, bugün bedenin düzen arayışına odaklanıyoruz. Biliyorsun, bedenimiz bizim en hassas, en kıymetli varlığımız ve ona iyi bakmamız gerekiyor. Peki, nasıl mı? Öncelikle, düzensiz uyku ve beslenme alışkanlıklarının bedenimiz üzerinde hemen etkisini gösterdiğini unutmamalıyız.

Bedenimiz, düzenli bir yaşam tarzına ihtiyaç duyar. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, sabahları erken saatlerde uyanmak veya öğün saatlerini aksatmak, bedenimizin ritmini bozar. Bu durum, enerji seviyemizi düşürür ve genel sağlığımızı olumsuz etkiler.

Bu yüzden, küçük bir uyku ve beslenme rutinine sadık kalmak bile büyük bir fark yaratabilir. Belki her gün aynı saatlerde yemek yemek, belki de her gece aynı saatte uyumak... Bu küçük değişiklikler, bedenimizin daha sağlıklı ve enerjik hissetmesini sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…