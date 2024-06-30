İrfan Değirmenci'den Onur Yürüyüşü Gününde LGBTİ+ Bayrağı Açıklaması Yapan Beşiktaş Belediyesi'ne Tepki!

İstanbul Valiliği tarafından Onur Yürüyüşü'ne izin verilmeyeceği belirtilerek Taksim Meydanı etrafındaki yollar kapatılmış ancak yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ+'lar Bağdat Caddesi'nde bir araya gelmişti. Sosyal medyada da yankı bulan bu ters köşe hareketten sonra Beşiktaş Belediyesi'nin attığı bir tweet başta sunucu İrfan Değirmenci olmak üzere tepki topladı.