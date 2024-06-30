İrfan Değirmenci'den Onur Yürüyüşü Gününde LGBTİ+ Bayrağı Açıklaması Yapan Beşiktaş Belediyesi'ne Tepki!
İrfan Değirmenci'den Onur Yürüyüşü Gününde LGBTİ+ Bayrağı Açıklaması Yapan Beşiktaş Belediyesi'ne Tepki!
İstanbul Valiliği tarafından Onur Yürüyüşü'ne izin verilmeyeceği belirtilerek Taksim Meydanı etrafındaki yollar kapatılmış ancak yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ+'lar Bağdat Caddesi'nde bir araya gelmişti. Sosyal medyada da yankı bulan bu ters köşe hareketten sonra Beşiktaş Belediyesi'nin attığı bir tweet başta sunucu İrfan Değirmenci olmak üzere tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Belediyemizin hizmet binasının güncel halini gösterdiği iddiası ile bir fotoğrafın sosyal medya hesaplarından ve bazı basın yayın organlarından eş zamanlı olarak dolaşıma girdiğini görüyoruz."
"Toplumsal barışı hedef alan ve gerçeği yansıtmayan söz konusu fotoğraf karesi üzerinden yapılan tüm içerikler hakkında yasal yollara başvuracağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz."
Tepki toplayan tweet'te yer alan 'toplumsal barış' ifadesine özellikle dikkat çekildi. Bu ifadeye dikkat çeken isimlerin başında gelen isim ise sunucu İrfan Değirmenci oldu.
Değirmenci, attığı tweet'te tepkisini dile getirdi ve şunları yazdı: "🌈Neden öfkelendin aşkım bu kadar?😘 "Bu sene asamadık. Kusura bakmayın" diyeceğine🌈 "Toplumsal barış"ın mı zedelendi? kıyamam. Dur öpeyim de geçsin😘"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş Belediyesi'nin attığı tweet'e gelen diğer yorumlardan dikkat çekenler ise şöyle:
Belediyenin paylaşımına tepki gösteren isimler arasında komedyen Kaan Sekban da vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın