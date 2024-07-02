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Eski AK Partili Başkan Silahlı Saldırı: Sokak Ortasında Öldürüldü

Eski AK Partili Başkan Silahlı Saldırı: Sokak Ortasında Öldürüldü

Rize
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 18:06

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Belediyesi’nin eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

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AK Parti’den Tunca Belediyesi’nin belediye başkanlığını yapan Ahmet Naci Aytemiz, sokakta karşılaştı husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü.

AK Parti’den Tunca Belediyesi’nin belediye başkanlığını yapan Ahmet Naci Aytemiz, sokakta karşılaştı husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Yanındaki yakınlarıyla birlikte sokakta husumetlileri ile karşılaşan Aytemiz’in vücuduna 5 kurşun isabet etti.

Yanındaki yakınlarıyla birlikte sokakta husumetlileri ile karşılaşan Aytemiz’in vücuduna 5 kurşun isabet etti.

Eski başkan olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Hasan Kumbasar ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

Eski başkan olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Hasan Kumbasar ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

HASSAS GÖRÜNTÜ! Olay yerinden görüntüler 👇

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