Eski AK Partili Başkan Silahlı Saldırı: Sokak Ortasında Öldürüldü
Eski AK Partili Başkan Silahlı Saldırı: Sokak Ortasında Öldürüldü
Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Belediyesi’nin eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.
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AK Parti’den Tunca Belediyesi’nin belediye başkanlığını yapan Ahmet Naci Aytemiz, sokakta karşılaştı husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü.
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Yanındaki yakınlarıyla birlikte sokakta husumetlileri ile karşılaşan Aytemiz’in vücuduna 5 kurşun isabet etti.
Eski başkan olay yerinde hayatını kaybederken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren Hasan Kumbasar ve 2 kişiyi gözaltına aldı.
HASSAS GÖRÜNTÜ! Olay yerinden görüntüler 👇
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