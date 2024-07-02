Aydın’da 11 Aylık Bebek Yorgun Mermi Kurbanı: Damat ve 3 Kişi Gözaltına Alındı
Aydın’da 11 Aylık Bebek Yorgun Mermi Kurbanı: Damat ve 3 Kişi Gözaltına Alındı
Aydın’da yaşanan ve 11 aylık bebeğim hayatını kaybettiği olay herkesi üzüntüye boğdu. Olayla ilgili mahallede yapılan düğünün damatı ve 3 gözaltına alındı.
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Olay Aydın’ın Söke ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı.
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Mahallede yapılan düğünde hava açılan ateş sonrasında 11 aylık bebek Pera yorgun mermilerle hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.
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