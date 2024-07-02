Galatasaray'ın Yeni Transferi Michy Batshuayi'den Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarını Kızdıracak Sözler!
Galatasaray'ın Yeni Transferi Michy Batshuayi'den Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarını Kızdıracak Sözler!
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesinde bulunurken Batshuayi de Türkçe olarak 'Türkiye'nin en büyüğündeyim' dedi.
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Galatasaray, dün akşam saatlerinde Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
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Sarı-kırmızılılar, transfer duyurusunun fragmanında Fenerbahçe'ye dikkat çeken bir mesaj vermşti.
Bugün yayınlanan videoda ise bu kez Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayılarına göndermede bulunuldu.
Batshuayi de "Türkiye'nin en büyüğündeyim" dedi. 👇
Transfer duyurusuna gelen yorumlar 👇
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Ben bu adam Beşiktaş'tan gittiği gün evde halay çektim lan. Hayrini görün bizden uzak olsunda