Galatasaray'ın Yeni Transferi Michy Batshuayi'den Fenerbahçe ve Beşiktaş Taraftarını Kızdıracak Sözler!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesinde bulunurken Batshuayi de Türkçe olarak 'Türkiye'nin en büyüğündeyim' dedi.