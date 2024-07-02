Aykut Kocaman'dan TFF ve Montella'ya Tepki: "Türk Kamuoyunun Aklıyla Dalga Geçmesinler"

Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibinde teknik direktörlük görevi yapan eski milli futbolcu Aykut Kocaman, Youtube'da PlaySpor'a konuk oldu. Kocaman, A Milli Takım'ın EURO 2024'te bu akşam Avusturya ile oynayacağı son 16 maçı öncesinde İtalyan çalıştırıcı Montella'ya geçmiş maçlardaki tercihleri yüzünden tepki gösterdi.