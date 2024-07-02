Aykut Kocaman'dan TFF ve Montella'ya Tepki: "Türk Kamuoyunun Aklıyla Dalga Geçmesinler"
Aykut Kocaman'dan TFF ve Montella'ya Tepki: "Türk Kamuoyunun Aklıyla Dalga Geçmesinler"
Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibinde teknik direktörlük görevi yapan eski milli futbolcu Aykut Kocaman, Youtube'da PlaySpor'a konuk oldu. Kocaman, A Milli Takım'ın EURO 2024'te bu akşam Avusturya ile oynayacağı son 16 maçı öncesinde İtalyan çalıştırıcı Montella'ya geçmiş maçlardaki tercihleri yüzünden tepki gösterdi.
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda bu akşam saat 22'de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
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Kritik maç heyecanla beklenirken eski milli futbolcu Aykut Kocaman'dan İtalyan Teknik Direktör Montella'ya eleştiri geldi.
Kocaman, grup maçlarında Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un yerine Yunus Akgün'ün şans bulmasına isyan etti.
Şu anda takım çalıştırmayan 59 yaşındaki teknik adam, "Türk kamuoyunun aklıyla dalga geçmesinler." dedi. 👇
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