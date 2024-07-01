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Galatasaray Yeni Golcüsünü Açıkladı: Sarı-Kırmızılı Kulüp Michy Batshuayi ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Yeni Golcüsünü Açıkladı: Sarı-Kırmızılı Kulüp Michy Batshuayi ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 19:15

Galatasaray’ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, bugün İstanbul’a gelmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'den ayrılan golcü oyuncuyu transfer ettiğini açıkladı.

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Süper Lig'e Beşiktaş forması ile adım atan son iki sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi, resmen Galatasaray'da.

Süper Lig'e Beşiktaş forması ile adım atan son iki sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi, resmen Galatasaray'da.

Sarı-kırmızılı kulüp, Belçikalı futbolcu ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Belçikalı futbolcu ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. 👇

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. 👇

'Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.  

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.'

Böylelikle 30 yaşındaki forvet, üç büyüklerde forma giyen ilk futbolcu oldu.

Böylelikle 30 yaşındaki forvet, üç büyüklerde forma giyen ilk futbolcu oldu.

Batshuayi'nin transfer duyurusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin gösterilmesi de dikkat çekti.

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Selahattin Baki, bir açıklamasında "Gerekirse Florya'nın kalbinden futbolcuyu alırız" demişti.

Selahattin Baki, bir açıklamasında "Gerekirse Florya'nın kalbinden futbolcuyu alırız" demişti.

Sarı-kırmızılı taraftarların transfere dair yorumları 👇

Sarı-kırmızılı taraftarların transfere dair yorumları 👇
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Darbeli Matkap

Adam parayı beğenmemiş sözleşmesi de bitmiş zaten gidecekken galatasaray boşta olan futbolcuyu transfer etmiş girdikleri triplere bak görende ferdiyi transfe... Devamını Gör

Doğukan boyraz

Balon gs, istesek alırdık zaten bi de kendilerine pay çıkarıyorlar. Ezikler😂😂😂

Husso Cetto

Kendinizi öyle kandırın cinconlar