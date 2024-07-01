Galatasaray Yeni Golcüsünü Açıkladı: Sarı-Kırmızılı Kulüp Michy Batshuayi ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Galatasaray Yeni Golcüsünü Açıkladı: Sarı-Kırmızılı Kulüp Michy Batshuayi ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Galatasaray’ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, bugün İstanbul’a gelmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe'den ayrılan golcü oyuncuyu transfer ettiğini açıkladı.
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Süper Lig'e Beşiktaş forması ile adım atan son iki sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Michy Batshuayi, resmen Galatasaray'da.
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Sarı-kırmızılı kulüp, Belçikalı futbolcu ile üç yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. 👇
Böylelikle 30 yaşındaki forvet, üç büyüklerde forma giyen ilk futbolcu oldu.
Batshuayi'nin transfer duyurusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin gösterilmesi de dikkat çekti.
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Selahattin Baki, bir açıklamasında "Gerekirse Florya'nın kalbinden futbolcuyu alırız" demişti.
Sarı-kırmızılı taraftarların transfere dair yorumları 👇
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Adam parayı beğenmemiş sözleşmesi de bitmiş zaten gidecekken galatasaray boşta olan futbolcuyu transfer etmiş girdikleri triplere bak görende ferdiyi transfe... Devamını Gör
Balon gs, istesek alırdık zaten bi de kendilerine pay çıkarıyorlar. Ezikler😂😂😂
Kendinizi öyle kandırın cinconlar