Vakıfbank'ın Eski Brezilyalı Voleybolcusu Gabi Milletler Ligi'nden Sonra Soluğu Plajda Aldı
Vakıfbank'ın Eski Brezilyalı Voleybolcusu Gabi Milletler Ligi'nden Sonra Soluğu Plajda Aldı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ın eski Brezilyalı oyuncusu Gabi Guimaraes, plaj voleybolunda sergilediği performans ile sosyal medyada öne çıktı. 30 yaşındaki yıldıza tepki gösterenler de oldu hayran kalanlar da.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın da yer aldığı Milletler Ligi'nde normal etabı namağlup tamamlayan Brezilya, çeyrek finalde Polonya'ya elenmişti.
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Güney Amerika ekibinin dikkat çeken oyuncularının başında yine Vakıfbank'ın eski kaptanı Gabi Guimaraes vardı.
Şampiyonluk yolunun başında elenen Gabi, bu kez parkede değil plajda dikkat çekti.
Yıldız voleybolcu, yeteneğini plaj voleybolunda da sergiledi.
Brezilyalı sporcuya gelen yorumlar 👇
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