Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Vakıfbank'ın Eski Brezilyalı Voleybolcusu Gabi Milletler Ligi'nden Sonra Soluğu Plajda Aldı

Vakıfbank'ın Eski Brezilyalı Voleybolcusu Gabi Milletler Ligi'nden Sonra Soluğu Plajda Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 17:38

Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ın eski Brezilyalı oyuncusu Gabi Guimaraes, plaj voleybolunda sergilediği performans ile sosyal medyada öne çıktı. 30 yaşındaki yıldıza tepki gösterenler de oldu hayran kalanlar da.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın da yer aldığı Milletler Ligi'nde normal etabı namağlup tamamlayan Brezilya, çeyrek finalde Polonya'ya elenmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın da yer aldığı Milletler Ligi'nde normal etabı namağlup tamamlayan Brezilya, çeyrek finalde Polonya'ya elenmişti.

Güney Amerika ekibinin dikkat çeken oyuncularının başında yine Vakıfbank'ın eski kaptanı Gabi Guimaraes vardı.

Güney Amerika ekibinin dikkat çeken oyuncularının başında yine Vakıfbank'ın eski kaptanı Gabi Guimaraes vardı.

Şampiyonluk yolunun başında elenen Gabi, bu kez parkede değil plajda dikkat çekti.

Şampiyonluk yolunun başında elenen Gabi, bu kez parkede değil plajda dikkat çekti.

Yıldız voleybolcu, yeteneğini plaj voleybolunda da sergiledi.

Brezilyalı sporcuya gelen yorumlar 👇

Brezilyalı sporcuya gelen yorumlar 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın