Slovakya Kulübesine Çirkin Bir Harekette Bulunan Jude Bellingham İsviçre Maçında Olmayabilir!
Slovakya Kulübesine Çirkin Bir Harekette Bulunan Jude Bellingham İsviçre Maçında Olmayabilir!
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EURO 2024 Son 16 Turu’nda İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçta Slovakya’yı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.
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Heyecan dolu maçta skora denge getiren gol, 90+5'te Bellingham'ın röveşatası ile gelmişti.
Galibiyet golünü atan isim ise 91'de Harry Kane idi.
Karşılaşmadan ardından galibiyetten çok Bellingham'ın gol sevinci konuşulmuştu.
21 yaşındaki yıldız, Slovakya kulübesine cinsel organını işaret etmişti.
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The Athletic'in haberine göre; İngiliz yıldız, UEFA tarafından cezalandırılma riskiyle karşı karşıya.
UEFA kuralları, her türlü müstehcen hareketin veya saldırgan ya da aşağılayıcı eylemin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirtiyor.
İlgili maddede karar vermeden önce maçın hakeminden ve diğer yetkililerden gelen raporların da bekleneceği ifade ediliyor.
Karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler, düdük çalmıştı.
Meler'in raporu olumsuz olursa Bellingham, 6 Temmuz'da İsviçre ile oynanacak çeyrek final maçında forma giyemeyecek.
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