Nagehan Alçı: “Burada Yaşayan Suriyelileri Toptan Suriye'ye Göndermek İnsan Haklarına Aykırıdır”
Nagehan Alçı: “Burada Yaşayan Suriyelileri Toptan Suriye'ye Göndermek İnsan Haklarına Aykırıdır”
Ekol TV’de yaptığı yorumda göçmen konusu hakkında açıklamalarda bulunan gazeteci Nagehan Alçı, “Burada yaşayan Suriyelileri toptan Suriye'ye göndermek insan haklarına aykırıdır” dedi.
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Göçmen politikası ve Suriye’de yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulunanan gazeteci Nagehan Alçı “Suriyelileri toptan göndermek insan haklarına aykırıdır” dedi.
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İşte Nagehan Alçı’nın açıklamaları:
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evet hepsini göndermek hata doğru olan şey de nagehan alçı yla beraber hepsini göndermek
Sende git bence alçı bende biran önce git
Vatanını, toprağını korumak yerine it gibi kaçanların hiçbir hakkı olamaz.