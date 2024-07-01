İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Kayseri Açıklaması: “63 Hesaba Soruşturma Açıldı”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Kayseri Açıklaması: “63 Hesaba Soruşturma Açıldı”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapılan 63 hesaba soruşturma açıldığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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