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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Kayseri Açıklaması: “63 Hesaba Soruşturma Açıldı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Kayseri Açıklaması: “63 Hesaba Soruşturma Açıldı”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
01.07.2024 - 21:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapılan 63 hesaba soruşturma açıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin bot; paylaşımların yüzde 68’inin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.”

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