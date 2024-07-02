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Tarot Falına Göre 3 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 3 Temmuz Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 3 Temmuz Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda yaşadığın maddi sıkıntılar seni çok fazla yormuş ve enerjini düşürmüş gibi geldi bana. Bu nedenle de odaklanman gereken şeylere odaklanamamış ve maalesef işlerini hep yarıda bırakmışsın. Artık buna 'dur' demen gerekiyor sevgili okurum. Daha fazla biriktirmemelisin. Ben uyarımı yapmak istedim :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler söz konusu olacak diyebilirim. Hayalindeki o ilişkiyi yaşayacaksın! Mutluluklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, geçtiğimiz günlerde duygusal olarak yoğun geçen dönemin ardından yavaş yavaş eski haline dönmeye başlıyorsun diyebilirim. Bu konuda, eski haline döndükten sonra psikolojik olarak fazlasıyla rahatladığını sen de göreceksin. Oh be! Senin adına o kadar mutluyum ki :) Bununla birlikte, aşk hayatındaki bulanık suların da yavaş yavaş berraklaştığını söylemek istiyorum. Seni çok daha güzel günler bekliyor sevgili okurum. Her zaman sabırlı olmalı ve sürece güvenmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Durgun bir dönemin ardından birtakım tatsız olaylarla karşılaşacağını üzülerek söyleyerek falımıza başlıyorum. Başta bu duruma fazlasıyla üzülsen de sonrasında her şeyin tatlıya bağlandığını göreceksin. Bazı şeyleri içine atmaman gerekiyor sadece. Benimkisi sadece bir tavsiye, yine son kararı sana bırakıyorum :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Başarılarının devamını diliyorum. Bu süreçte güvendiğin insanlara danışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçmişte, ilişkilerinde yaşadığın olumsuzluklardan dolayı yeni bir ilişkiye başlama konusunda çekincelerin var gibi geldi bana. Bu konuda, son flörtüne attığın yanlış adımlardan dolayı karşındaki kişinin ikileme düşmesine sebep olmuşsun diyebilirim. Bence biraz daha kendinden emin olman gerekiyor sevgili okurum. Böylesi daha doğru olacak. Bununla beraber, ailenden birinin de yakın zamanda sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Çok mutlu olacaksın! Gelişmeleri haberdar etmek istersen, bir tık uzağındayım! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kariyerin konusunda büyük başarılara imza atacağın çok güzel bir döneme gireceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Sonunda kafanı kurcalayan ve seni rahatsız eden tüm sorunlardan arınıyorsun. Oh be! Bununla birlikte, geçmişe çok fazla takılı kalmışsın. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Artık önüne bakmalı ve yaşadığın ana odaklanmalısın sevgili okurum. Başaracağına inancım tam! Her şey gönlüne göre olur umarım! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Hayatında şu sıralar her şey normal akışında gidiyor diyebilirim. Bu süreçte verebileceğim tavsiyelerden bir tanesi de ani karar vermemen olacak. Aksi takdirde sonrasında birtakım pişmanlıklar yaşayabilirsin sevgili okurum. Bunu istemezsin sonuçta değil mi? Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Bakalım neler yaşanacak? Meraktayım :) Ayrıca, kendinde bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana o kadar iyi gelecek ki! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Gün içinde, aklında cevabını bulamadığın soruların birer birer çözüleceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bunu yaparken tam anlamıyla güvenmediğin insanlara karşı rol yapman gerekebilir. Çekinme lütfen olur mu? Bu rolün bir sebebi var :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin nedense senin hakkında iyi düşünmediğini hissettim. Bunun sebebi de kendi içinde olan kıskançlıkları. Bu kişinin ağzına koz vermemen gerekiyor. Keşke herkes senin gibi olsa. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Kartından yola çıkarak, bugünden itibaren üstündeki ölü ruhtan yavaş yavaş arınacağını söylemek istiyorum. Uzun süredir içinde olduğun düşük moddan kurtulmaya karar vermenin sebeplerinden bir tanesi, değer verdiğin kişilerle iletişime geçtiğin an hissettiklerin olmuş. Bazı insanlar çok kıymetli bence de :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı değişimler olacak. Sana vereceğim tek tavsiye, değişime açık olman! Seni çok güzel günler bekliyor. Ayrıca, yakında bazı haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, aşk hayatında yeni gelişmeler olmuş gibi hissediyorum ve bunun da seni fazlasıyla heyecanlandırdığını görüyorum. Yüzündeki tebessümle birlikte etrafındaki insanlara da güzel enerjiler saçıyorsun. Keşke herkes senin gibi olsa :) Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sancılı dönem artık sona eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Ne mutlu bana! Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olacak. Çok mutlu olacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Çok uzun süredir sürekli geleceğe dair planlar yapıp bu doğrultuda yaşadığını görüyorum. Bu kararın, bir yandan olumlu sonuçlar verse de bir yandan da anı yaşamanı ve hayattan zevk almanı engelliyor. Kendini biraz rahatlat olur mu? Güzel günler seni bekliyor! :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri sana sürpriz yapacak. Mutluluktan havalara uçacaksın resmen! Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Kendine bütçe planı oluşturman sana fayda sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugünden itibaren sana zarar verdiğini düşündüğün ve güven vermeyen insanları hayatından çıkarmaya karar vereceksin. Bu kararı vermendeki en büyük nedenlerden bir tanesi de kullanılıyormuş gibi hissetmen olacak. Bununla birlikte, içindeki kötü duygulardan arınmak ve başkalarına zarar vermemek için kendi kabuğuna çekilerek yalnız kalmak isteyeceksin. Bence biraz kuruntuya kapılmışsın. Akışa odaklan olur mu? Bu şekilde kendini olumsuz anlamda etkileyeceksin. Ayrıca, yakında bazı haberler gelecek kulağına! Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Geçmişinde canını sıkan o insan ile ilgili anıları bir türlü kafandan atamıyorsun gibi geldi bana. Yaşanan her şeyin geçmişte kaldığının farkındasın ancak o kişiye karşı söyleyemediklerinden dolayı bir şeyler yarım kalmış gibi hissediyorsun. İnan bana, yarım kalan bir şey yok sevgili okurum :) Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde ailenden gelecek olan güzel haberin müjdesini de vererek falımızı sonlandırmak istiyorum. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma olur mu? Meraktayım! Ayrıca, arkadaşlarınla bir konu hakkında konuşmak zorunda kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

Tam tersini söylüyorsun geçmişe takılı değilim

Turan Çalıklı

O arkadaşım kim acaba

Turan Çalıklı

Asla kuruntuya kapılmam aynen dediğin gibi odaklandım