31 Yıl Geçti: Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

Sivas Katliamı'nın 31. yılında yakılarak katledilen 33 kişi Sivas'ta anıldı. Anmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bu insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur ve zaman aşımı olamaz. Biz hala umudumuzu koruyoruz. İstinafta bozma kararı bekliyoruz' diyerek tepki gösterdi.