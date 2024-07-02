31 Yıl Geçti: Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı
31 Yıl Geçti: Madımak Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı
Sivas Katliamı'nın 31. yılında yakılarak katledilen 33 kişi Sivas'ta anıldı. Anmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Bu insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur ve zaman aşımı olamaz. Biz hala umudumuzu koruyoruz. İstinafta bozma kararı bekliyoruz' diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal adına her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde 33 aydın ve sanatçı ile iki otel görevlisi Madımak Oteli yakılarak katledildi. Bugün ise Sivas Katliamı'nın 31. yılı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten oluşan CHP heyeti ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da katıldı. Özgür Özel, yürüyüş öncesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfını ziyaret etti. Yürüyüşte "Sivas'ı unutma, unutturma", "Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar", "Eşit yuttaşlık hakkımız engellenemez", “Haklıyız, haklıyım, kazanacağız'' sloganları atıldı.
Anma programı sabah saat 09.00’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi’nin önünde toplanarak başladı. Mersin Alevi Kültür Derneği semah ekibi katledilenler için semah döndü. Baba Mansur Ocağı'ndan Dede Baki Erdoğan da dualar okudu. Anmada konuşan CHP lideri Özel, "Bu davanın zamanaşımına uğratıldığını unutmayalım. Bu insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur ve zamanaşımı olmaz. Biz hala umudumuzu koruyoruz. İstinafta bozma kararı bekliyoruz. Burada 31 yıl önce 15 bin kişi vardı ama çok azı ceza aldı" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "Bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ise şunları söyledi: "Her birimiz bu katliamı televizyondan canlı canlı izledik. Devletin belli odakları tarafından desteklenmiş bir katliamdır. İktidar Alevilere yönelik katliamların cezasız kalacağının önünü açmış oldu. 31 yıldır boş kalan sanık sandalyesine iktidar oturmuş oldu." Sivas Katliamı davasının avukat Şenal Sarıhan, "Tarih bu katliamı da verilen mücadeleyi de yazacak. Sonunda biz kazanacağız" dedi.
Sivas Katliamı davası, 21 Ekim 1993’te başladı. 125 sanık, Ankara 1 Nolu DGM’de ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada ilk karar, 26 Aralık 1994’te geldi. 85 sanık, 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar ise beraat etti. Ama bu arada tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılan sanıklardan birçoğu ortadan kaybolmuştu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 1997 yılında müdahil avukatlarının temyiz ettiği davayı bozdu. Yeniden yargılama sonucunda 33 sanık hakkında idam cezası verildi. Ancak bu karar, bir yıl sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından yeniden bozuldu. Sanık sayısı da 125’ten 33’e indi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000 yılında kararını açıklayan Ankara 1 Nolu DGM, 33 sanık için “idam” dedi. 9 sanık 7 yıl 6’şar ay, 4 sanık 20’şer yıl, 1 sanık 15 yıl, 1 sanık 5 yıl hapis cezası aldı. 33 sanık hakkında verilen idam kararı ise 2002 yılında müebbet hapis cezasına çevrildi. Katliamdan 18 gün sonra başlayan ilk dava sürecinin son davası 14 Eylül 2023 tarihinde görülmüştü. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada firari üç sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyordu. Dava zamanaşımı gerekçesiyle düşürüldü. Zaman aşımına karşı yapılan başvuruyu değerlendiren AYM, ek rapor hazırlanıp dosyanın yeniden görüşülmesine karar verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın