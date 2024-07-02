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Kemal Memişoğlu Kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Doktorluk Kariyeri ve Biyografisi

Kemal Memişoğlu Kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Doktorluk Kariyeri ve Biyografisi

Sağlık Bakanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 08:44

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Sağlık Bakanı olarak atandı. Fahrettin Koca yerine göreve getirilen yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kim olduğu, aldığı eğitim ve doktorluk kariyeri vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, sağlık camiasının yakından takip ettiği Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? Yeni sağlık bakanı aslen nerelidir, kaç yaşanda? 

İşte, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında merak edilenler...

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Kemal Memişoğlu Kimdir?

Kemal Memişoğlu Kimdir?

Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Memişoğlu, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kariyer Hayatı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kariyer Hayatı

Kemal Memişoğlu, doktorluk mesleğine İstanbul'da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladı. 1995 yılında burada Genel Cerrahi uzmanı oldu. 1996 ila 1998 yıllarında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev aldı. 

1999 ila 2000 yılları arasında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon Üniversitesi'nde çalıştı. Daha sonra Türkiye'ye geri dönen Memişoğlu, 2000 yılında göreve başladığı  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık görevinden 2002 yılında ayrıldı. Aynı yıl PTT Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı.

Kemal Memişoğlu, 2008 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör oldu!

Kemal Memişoğlu, 2008 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör oldu!

Kemal Memişoğlu, 2002 ila 2012 yıllarında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini üstlendi. Bu süre zarfında önce 2007 yılında Beykent Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2009 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Memişoğlu, 2012 yılının Kasım ayında İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı görevine atandı. Daha sonra 2014 ile 2016 yılları arasında Genel Sekreterlik görevini üstlendi. Profesörlüğünü aldığı 2016 yılında ise İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi.

Kemal Memişoğlu, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanı olarak göreve başladı.

Kemal Memişoğlu, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanı olarak göreve başladı.

53. Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım.' ifadeleriyle yeni görevini X üzerinden duyurdu.

53. Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım.' ifadeleriyle yeni görevini X üzerinden duyurdu.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kimdir?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kimdir?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bugüne kadar pek çok ulusal ve uluslararası dergide bilimsel yayını bulunan bir hekimdir. Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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