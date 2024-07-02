Kemal Memişoğlu Kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Doktorluk Kariyeri ve Biyografisi

Kemal Memişoğlu, doktorluk mesleğine İstanbul'da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başladı. 1995 yılında burada Genel Cerrahi uzmanı oldu. 1996 ila 1998 yıllarında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev aldı.

1999 ila 2000 yılları arasında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon Üniversitesi'nde çalıştı. Daha sonra Türkiye'ye geri dönen Memişoğlu, 2000 yılında göreve başladığı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık görevinden 2002 yılında ayrıldı. Aynı yıl PTT Hastanesi Başhekimi olarak göreve başladı.