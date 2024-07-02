Kemal Memişoğlu Kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Doktorluk Kariyeri ve Biyografisi
Kemal Memişoğlu Kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Doktorluk Kariyeri ve Biyografisi
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Sağlık Bakanı olarak atandı. Fahrettin Koca yerine göreve getirilen yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kim olduğu, aldığı eğitim ve doktorluk kariyeri vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, sağlık camiasının yakından takip ettiği Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? Yeni sağlık bakanı aslen nerelidir, kaç yaşanda?
İşte, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında merak edilenler...
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Kemal Memişoğlu Kimdir?
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Kariyer Hayatı
Kemal Memişoğlu, 2008 yılında doçent, 2016 yılında ise profesör oldu!
Kemal Memişoğlu, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanı olarak göreve başladı.
53. Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım.' ifadeleriyle yeni görevini X üzerinden duyurdu.
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kimdir?
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