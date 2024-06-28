Fahrettin Koca Kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa İddialarına Yanıt Verdi!

Fahrettin Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Bu tarihten itibaren çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevinde yer aldı.

Doktor Fahrettin Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında 'Türkiye'nin Sağlıkta Dönüşüm Politikaları' kapsamında pek çok atılımda bulundu.