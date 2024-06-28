Fahrettin Koca Kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa İddialarına Yanıt Verdi!
Fahrettin Koca Kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa İddialarına Yanıt Verdi!
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018 yılından beri görevine devam ediyor. Tıp doktoru Fahrettin Koca, Covid sürecinde her gün ekranlarda yer aldı. Koca, 2023 Türkiye genel seçimlerinin ardından ikinci kez sağlık bakanlığı görevine getirildi. Peki, Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca istifa iddialarına yanıt verdi mi?
İşte, detaylar...
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Fahrettin Koca Kimdir?
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Fahrettin Koca'nın Doktorluk Kariyeri
Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı başkanı olarak görev yapan Fahrettin Koca, 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti'nin de başkanlık görevine getirilmiştir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa mı Etti?
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