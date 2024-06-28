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Fahrettin Koca Kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa İddialarına Yanıt Verdi!

Fahrettin Koca Kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa İddialarına Yanıt Verdi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 10:13

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018 yılından beri görevine devam ediyor. Tıp doktoru Fahrettin Koca, Covid sürecinde her gün ekranlarda yer aldı. Koca, 2023 Türkiye genel seçimlerinin ardından ikinci kez sağlık bakanlığı görevine getirildi. Peki, Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca istifa iddialarına yanıt verdi mi? 

İşte, detaylar...

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Fahrettin Koca Kimdir?

Fahrettin Koca Kimdir?

Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlayan Koca, daha sonra Bursa Erkek Lisesi'nde mezun oldu. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. 1988 yılında buradan mezun olarak tıp doktoru ünvanını aldı.

Fahrettin Koca'nın Doktorluk Kariyeri

Fahrettin Koca'nın Doktorluk Kariyeri

Fahrettin Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 1995 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Bu tarihten itibaren çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevinde yer aldı.

Doktor Fahrettin Koca, kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında 'Türkiye'nin Sağlıkta Dönüşüm Politikaları' kapsamında pek çok atılımda bulundu.

Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı başkanı olarak görev yapan Fahrettin Koca, 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti'nin de başkanlık görevine getirilmiştir.

Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı başkanı olarak görev yapan Fahrettin Koca, 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti'nin de başkanlık görevine getirilmiştir.

Fahrettin Koca, sağlık alanında faaliyet gösteren pek çok kurum ve kuruluşun üyesi ve başkanı olarak görev alıyor. Üyesi olduğu kurumlar arasında, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) bulunuyor. 

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde de yer alan Koca, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanlığını ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanlığını da yürütüyor. 

Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanmıştır. Koca, 2023 Türkiye genel seçimlerinin ardından sağlık bakanlığı görevinin ikinci dönemine başlamıştır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa mı Etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa mı Etti?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, istifa ettiği yönündeki iddialara açıklamada bulundu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın 'Affınızı istemişsiniz, doğru mu?' sorusu üzerine: 

Koca, “Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.” açıklamasında bulundu. 

Bakan Koca, “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” sorusuna ise, “Biz her zaman görüşüyoruz” dedi.

İstifa Sürecine İlişkin İddiaların Nasıl Ortaya Çıktığını ise Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

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